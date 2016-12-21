Geçtiğimiz ay Denis Villeneuve klasik bilimkurgu romanı Dune‘un hastası olduğunu, bu romanı sinemaya uyarlamayı çok istediğini bir röportajında söylemişti. 21 kasımdaki şu haberimizde Legendary stüdyosunun romanın haklarını satın alıp yeni uyarlamaların hazırlıklarına başladığını yazmıştık. Legendary bu büyük roman serisini hem sinemaya, hem de TV’ye uyarlama niyetinde. Bugün gelen haberlere göre stüdyo, Villeneuve’un romanı uyarlama isteğini öğrenmiş olacak ki hemen yönetmenle yeni filmin yönetmenliği için görüşmelere başladı. İşler yolunda giderse Dune‘un yeniden çevrimi yönetmenin sıradaki filmi olabilir. Şu sıralar Blade Runner 2049‘un post prodüksiyonuyla meşgul olan Villeneuve’un bu filmden sonra resmileşmiş bir projesi görünmüyor.