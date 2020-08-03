Duyurulduğu günden beri heyecanla beklenen bilimkurgu filmi Dune halen post prodüksiyon aşamasında. Salgın patlak verdiğinde, yani ilkbaharda yönetmen Denis Villeneuve bazı sahneleri baştan çekip kurgulamaya niyetliyken her şey sarpa sarmış. Salgın patladığında memleketi Kanada’da olan Villeneuve bu yüzden filmin kurgulandığı Los Angeles’a dönemeyip kurguya uzaktan katılmak zorunda kalmış. “Bir yönetmen olarak bazı şeylerin teknoloji sayesinde uzaktan yapılabildiğini söyleyebilirim. Misal VFX’i [efektleri] uzaktan yapmak mümkün ama kurgu öyle değil. Halbuki kurgunun da uzaktan yapılabileceğini sanırdım, büyük bir ders almış oldum,” diyen Villeneuve kurgucusuyla (Joe Walker) aynı odada olamama konusunda epey üzgün…

Villeneuve kurguya uzaktan devam ettiği için epey acı çekmiş. Yönetmene göre kurgucu bir yerde kendisi için psikiyatrist işlevi de görüyor. “Kurgucu, OCD’mi [obsesif kompülsif bozukluk], panik ataklarımı ve korkularımı yatıştıran, sevincimi paylaştığım tek kişi. Gelecekte böyle bir durum tekrarlanırsa kurgucunun yanımda olmasına dikkat edeceğim,” demiş. Villeneuve kurgu işini bir başkasıyla müzik bestelemeye benzetip odadaki insani etkileşimleri, sıradanlığı ve enerjiyi özlediğini de ifade etmiş.

Kurgu konusunda bu şekilde konuşan Villeneuve salgının çekim takvimini de olumsuz etkilediğini belirtmiş. “Stüdyoya dönüp çekimlere tekrar başlamayı planlıyordum. Zamana ihtiyacım vardı. Tabii o dönemde bir salgının patlak vereceğini bilmiyordum. Salgın çekim ve kurgu takvimimi mahvetti. Filmi zamanında tamamlamak için çok acele etmemiz gerekecek. Çünkü çekimler için sadece birkaç haftalık izin alabildik. Bu demektir ki çekimleri tamamladıktan sonra da efektler ve kurgu için de çok acele etmemiz gerekecek”. Çekimlere bu ay başlanacak. Villeneuve filmi Aralık 2020’ye yetiştirmek için elinden geleni yapacak. Heyecanla beklenen fragmansa Tenet‘in vizyona girdiği gün -2 Eylül ’20- yayınlanacak.