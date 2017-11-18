Denis Villeneuve’den Dune Açıklamaları

Yetenekli yönetmen hayatının en heyecanlı günlerini yaşıyor.
yazar: 18 Kasım 2017

Blade Runner 2049, gişede batsa da eleştirmenler tarafından Denis Villeneuve’ün yeteneklerini kanıtladığı başka bir film oldu. Üst üste iyi filmler çeken yönetmene “İlk okuduğumdan beri çekmek istiyordum” dediği Dune teslim edilince, hemen her yerde ne kadar mutlu ve heyecanlı olduğunu anlatmaya başladı:

“Bu benim hayatımın projesi… David Lynch’in filmini izledim. Bence yaşayan en büyük yönetmenlerden biri ama benim versiyonumun onunkiyle bir bağlantısı olmayacak. Onun filmini izlediğimde çok etkilendim ama hayalini kurduğum böyle bir film değildi. Kitaba geri döneceğim ve ilk okuduğumda kafamda canlanan imgelerin peşinde koşacağım.”

“35 yıldır bu kitabı filme çekmek için uğraşıyorum. Hayatımın en heyecanlı dönemine girdiğimi söyleyebilirim”

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yazar: bakınız - Kas 18, 2017

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