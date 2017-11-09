Arka arkaya çektiği filmlerle Hollywood’taki yerini sağlamlaştıran Denis Villeneuve’ün önünde üç proje yer alıyor: Sony’nin yıllardır çektirmek istediği, James Cameron ve David Fincher’ın çekmeye niyetlenip stüdyoyla anlaşamayınca çekmekten vazgeçtikleri kitap uyarlaması Cleopatra, David Lynch’in sinemaya taşıyıp kötü eleştiriler aldığı roman uyarlaması Dune ve Jo Nesbo’nun romanından uyarlanacak, Jake Gyllenhaal’lı The Son. Tabii hemen Bond 25‘i de eklemeliyiz. Eylül ayında Daniel Craig, Villeneuve’le çalışmak istediğini belirtmişti. Ama görünüşe göre Villeneuve’ün sıradaki filmi Dune olacak.

Yönetmen, The Playlist sitesiyle yaptığı röportajda, Craig’le görüştüğünü, aktörün çok iyi bir oyuncu olduğunu, onunla çalışmayı ve bir Bond filmi çekmeyi çok istediğini belirtti. Ama yönetmen şu sıralar Dune senaryosu üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi. Bir değişiklik olmazsa Villeneuve’ün sıradaki filmi Dune olacak. Yönetmenin Cleopatra teklifini reddedip reddetmediğini bilemiyoruz ama Bond 25‘i başkası çekecek gibi görünüyor.