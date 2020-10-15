Uzun süredir merakla beklenen Dune filminin Kanadalı yönetmeni Denis Villeneuve, filmin başrol oyuncusu Timothee Chalamet’nin Paul Atreides rolü için ilk ve tek tercihi olduğunu açıkladı.

GQ dergisine yaptığı açıklamada, genç oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf eden Denis Villeneuve, “Paul Atreides rolü için başka hiçbir oyuncuyu düşünemedim. Timothee’ye baktığınız zaman gözlerindeki derin zekayı görüyorsunuz. Çok parlak, entellektüel ve güçlü bir çocuk. Bakışlarında çok büyük yaşanmışlıklar var ama aynı zamanda neredeyse 14 yaşında genç bir çocuk gibi görünüyor. Aynı zamanda bir rock star karizması da var. Bir gezegene liderlik edecek olan Paul Atreides rolü için en uygun ve tek isimdi. Onun haricide hiçbir zaman bir B planım olmadığı için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Dennis Villeneuve film vasıtasıyla sonunda onunla tanışma mutluluğuna eriştiğini belirtirken, Timothee Chalamet’nin Prisoners filminin oyuncu seçmelerine girdiğinin hatırlatılması üzerine ise: “Elbette, nasıl unuturum? Oyuncu seçmelerinde rolü oynarken gerçekten çok iyiydi. Ancak maalesef fiziksel açıdan role uygun değildi. O kadar iyi bir oyunculuk sergilemesine rağmen, muhtemelen seçmelerin ardından benim için kötü sözler sarf etmiştir.” açıklamasında bulundu.

Son olarak genelde küçük setli ve bütçeli filmlerde rol alan Chalamet’nin bu kadar büyük bir sette zorlanıp zorlanmadığı sorusunu da yanıtlayan Villeneuve, “Büyük setlerde kendini bazen bir baloncuğun içine hapsetmen gerekir. Küçük bir sette etrafında 25 kişi varsa hepsiyle arkadaş olabilirsin. Ancak 800 kişilik bir sette herkesle samimi olamazsınız. Timothee’nin de bunun gibi büyük bütçeli bir filmin setinde enerjisini nasıl idareli kullanabileceğini, nasıl odaklanması gerektiğini ve bazen kendi kabuğuna çekilerek insanların da o kabuğa nasıl saygı duymaları gerektiğini öğrendiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

2020 yılında gösterime girmesi beklenen ancak pandemi süreci nedeniyle 2021 yılı Ekim ayına ertelenen Dune’da filmin başrol oyuncusu Timothee Chalamet’ye Josh Brolin, Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgard, Javier Bardem gibi ünlü oyuncular eşlik edecek.