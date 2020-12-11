Dennis Villeneuve, Warner Bros.’un Dune kararı üzerine tekrar tekrar okunması gereken bir açıklama yayınladı. (Türkçe karşılığı olmayan bazı bölümlerin anlam bütünlüğünü koruyarak) Tam metnini aktarıyoruz:

“Warner Bros’un Dune’u HBO Max’te gösterime sokacağını öğrendim. Platformlarının tanıtımında Dune’dan görüntüleri de kullanıyorlar. Bu kararla AT&T sinema tarihinin en saygın ve önemli stüdyolarından birini rehin almış oldu. Kesinlikle sinemaya ve izleyiciye duyulan bir sevgi yok. Hepsi 150 milyar dolar borcu bulunan bir telekom mamutunun ayakta kalması için. Dune, sinema ve sinema izleyicisi için olduğu halde, AT&T’nin Wall Street’teki kurtuluşu daha önemli. HBO Max şu ana kadar bir hayal kırıklığı ve AT&T bütün 2021 filmlerini izleyicilerin dikkatini çekebilmek için kurban etmeye karar verdi.

Warner Bros, sinemacıların evi olmaya devam etmek yerine, bu ani dönüşüyle benim için de net bir çizgi çekmiş oldu. Film çekmek bir işbirliğidir. Takım oyununa ve Warner Bros’la karşılıklı güvenimize bağlıydı. Warner Bros. aynı takımda olmadığımızı gösterdi.

Dijital platformlar sinema ve TV ekosistemlerine olumlu ve güçlü bir katkı… Ama seyircilerin dijital yayınların film endüstrisini Covid-19’dan önceki gibi ayakta tutamayacağını anlamasını istiyorum. Streaming çok iyi içerikler yaratabilir ama Dune’un büyüklüğünde ve kapsamında filmler yaratamaz. Warner Bros.’un kararı Dune’a finansal olarak bir şans bırakmıyor. Korsan film dağıtımı zafere ulaşmış oldu. Warner Bros. Dune serisini öldürmüş olabilir.

İnsan sağlığı önce gelir. Bunu kimsenin tartıştığı yok. Bu kış durumu anladığımızda ve pandeminin ikinci dalgasının geldiğini gördüğümüzde, hepimiz ortak bir kararla Dune’u bir yıl erteledik. Plan, Dune’un gelecek sonbaharda ekim ayında gösterime girmesiydi. Aşılar ilerlemiş ve umarız virüsü geride bırakmış olacaktık. Bilim bize gelecek sonbahar herşeyin normale dönebileceğini söylüyor.

Dune, bugüne kadar açık ara çektiğim en iyi filmdi. Ekibim ve ben hayatımızın 3 yıldan fazlasını bu filme adadık ve büyük perde için özel bir deneyim yarattık. Filmimizin görüntüleri ve sesi özellikle sinemalarda gösterilmesi için ele alındı.

Kendi adıma konuşuyorum ama aynı zamanda karara tepki gösteren 16 meslektaşımla da birlik içindeyim. Hepsinin bilmesini istiyorum ki, ben de onlarlayım ve birlikte güçlüyüz. Filmleri ve dizileri yaratan sanatçılardır.

Sinemanın geleceğinin büyük perdede olacağına kesinlikle inanıyorum; Wall Street’in hamilerinin ne dediği önemli değil. Tarih boyunca insanlar hikaye anlatılıcığına komünal bir deneyim olarak ihtiyaç duydular. Büyük ekranda sinema bir “business’tan” daha fazlasıdır. İnsanları bir araya getiren bir sanat türüdür. İnsanlığı kutsar, birbirimize olan empatimizi güçlendirir. İnsanlığın kolektif deneyim olarak paylaştığı son sanat formlarından biridir.

Pandemi sona erdiğinde, sinemalar yine filmseverlerle dolacak. Buna güçlü bir inanç duyuyorum. Sinema endüstrisinin ihtiyacı olduğu için değil. İnsanlar kolektif deneyim olarak sinemaya ihtiyaç duyduğu için…

Ve, yaratıcılığımdan doğan ve karşılıklı güven duygusu besleyen bir sinemacının sorumluluğuyla, AT&T’den aynı sorumluluğu istiyorum. Sinemaya karşı sorumluluklarını ve saygılarını göstersinler. Kurumsal sosyal sorumluluklarının bir bölümü de bunu gerektiriyor. Kültürü güçlendirmek için yollar bulsunlar. Sinemaya gitme deneyimi hiçbir şeye benzemez. O karanlık salonlarda filmler tarihimizi anlatır, bizi eğitir, hayal gücümüzü güçlendirir ve kolektif ruhumuza ilham verir, yükseltir. Bu bizim mirasımızdır.

Çok Yaşa Sinema!”