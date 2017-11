Bu yıl Diane Kruger’lı In the Fade filmiyle karşımıza çıkan Fatih Akın’ın sıradaki filmi açıklandı. Aslında Akın daha önce Instagram hesabından Kürtlerle ilgili bir film çekeceğini duyurmuştu ama belli ki bu projesini rafa kaldırmış. Akın sıradaki filmini 2016’da Almanya’da satışa çıkarılan Der goldene Handschuh (The Golden Glove) adlı kitaptan uyarlayacak. Kitap, Fritz Honka’nın hayatını kronolojiyi bozmadan aktarıyor. Honka 1970-75 yılları arasında Hamburg’ta dört kadını öldürmüştü. Honka öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı barın müdavimlerinden seçiyordu.

Akın projesiyle ilgili şunları söylemiş: “Film benim doğduğum yerde geçen bir romandan uyarlanacak. Film, 70’lerde benim yaşadığım mahallede geçecek. Seri katil benden iki sokak ötede yaşamıştı. Film slasher türünde olacak. Ayrıca 2. Dünya Savaşı’na ve Nazizme tanık olan jenerasyonu da anlatacak film”. Akın senaryosunun ilk taslağını bitirdi. Çekimlere 2018 yazının sonlarına doğru başlanacağı için film ancak 2019’da vizyona girebilecek. Oyuncu kadrosunuysa oluşturmaya yakında başlayacak.