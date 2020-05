Forbes, maddi veriler üzerinden tarihin en karlı serilerini hesapladı ve Despicable Me yapımcılarına en çok kazandıran seri olarak öne çıktı.

Sıralama şöyle;

Despicable Me – x12.63 geri dönüş

Jurassic Park – x8.13 geri dönüş

Indiana Jones – x6.98 geri dönüş

Shrek – x6.17 geri dönüş

Star Wars – x6.16 geri dönüş

Harry Potter – x5.99 geri dönüş

Lord of the Rings – x5.88 geri dönüş

Marvel Cinematic Universe – x4.99 geri dönüş

Fast & Furious – x4.88 geri dönüş

Transformers – x4.47 geri dönüş

Sıralamada Fast & Furious’un Marvel kadar karlı bir seri olması dikkat çekiyor.

Star Wars’ın o kadar ticari uğraşa rağmen beşinci sırada kalması da ilginç bir durum.

Harry Potter ve Lord of the Rings’in de yaklaşık geri dönüş sağlaması, gelecekteki benzer uyarlama seriler için bir veri oluşturabilir.