Forbes, maddi veriler üzerinden tarihin en karlı serilerini hesapladı ve Despicable Me yapımcılarına en çok kazandıran seri olarak öne çıktı.
Sıralama şöyle;
Despicable Me – x12.63 geri dönüş
Jurassic Park – x8.13 geri dönüş
Indiana Jones – x6.98 geri dönüş
Shrek – x6.17 geri dönüş
Star Wars – x6.16 geri dönüş
Harry Potter – x5.99 geri dönüş
Lord of the Rings – x5.88 geri dönüş
Marvel Cinematic Universe – x4.99 geri dönüş
Fast & Furious – x4.88 geri dönüş
Transformers – x4.47 geri dönüş
Sıralamada Fast & Furious’un Marvel kadar karlı bir seri olması dikkat çekiyor.
Star Wars’ın o kadar ticari uğraşa rağmen beşinci sırada kalması da ilginç bir durum.
Harry Potter ve Lord of the Rings’in de yaklaşık geri dönüş sağlaması, gelecekteki benzer uyarlama seriler için bir veri oluşturabilir.