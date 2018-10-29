Bu aralar oyuncular (Bradley Cooper, Jonah Hill, Christoph Waltz, Halle Berry) arka arkaya yönetmenliğe geçiyorlar. Bugün iki oyuncunun daha yönetmenliğe geçeceği duyuruldu. Geçen yıl ilk kısa filmi Home Shopper‘ı çeken aktör Dev Patel ilk uzun metrajlı filmi Monkey Man‘in hazırlıklarına başladı. Film günümüz Hindistan’ında geçecek, Hindistan’ın mitolojisine de yer verecek. Gerilim türündeki filmin merkezinde Kid adlı genç yer alacak, gencin hapisten çıktıktan sonraki yaşamına odaklanılacak. Filmin aksiyon sahnelerini John Wick’in sahnelerinden sorumlu olan 87Eleven’ın hazırlayacağı açıklandı. Patel filmin başrolünü de üstlenecek. Çekimlere ilkbaharda başlanacak.

Dunkirk, Agent Carter, Cloud Atlas, Homeland yapımlarında rol alan İngiliz aktör James D’Arcy de yönetmenliğe geçecek. D’Arcy şu sıralar komedi türündeki filmi Made in Italy‘nin hazırlıklarına devam ediyor. Filmin başrolleri daha önce Bill Nighy ve Jack Lowden‘a teslim edilmişti ama gelen haberlere göre iki oyuncu projeden ayrılmış. Roller bu kez Liam Neeson‘la oğlu Michael Richardson‘a teslim edilmiş. Neeson’la Richardson filmin merkezindeki babayla oğluna hayat verecekler. Film, Londra’da bohem bir hayatı olan Robert adlı sanatçının arasının açıldığı oğluyla birlikte İtalya’ya dönüp eşinden miras kalmış evi çabucak satmaya çalışmasına odaklanacak. D’Arcy çekimlere nisan ayında İtalya’da başlayacak.