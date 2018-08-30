Şu sıralar Men in Black serisinin yeni filminde rol alan, Star Trek 4‘dan para konusunda Paramount’la anlaşamadığı için ayrılan aktör Chris Hemsworth, Netflix için hazırlanan Dhaka adlı filmin başrolünü üstlenecek. Bu filmi Hemsworth’ü Avengers: Infinity War ve Avengers 4‘da yöneten, bu yıl stüdyoları AGBA’yı kuran senarist-yönetmen-yapımcı kardeşler Russolar (Anthony ve Joe) hazırlıyorlar. Deadline’ın haberine göre senaryoyu Joe Russo kaleme almış. Filmi daha önce hiç film çekmemiş Sam Hargrave yönetecek.

Dhaka, Hindistan ve Tayland’ta çekilecek. Hemsworth bu filmde Hintli bir çocuk kaçırılınca onu kurtarmaya çalışan, aslında korkak birisi olsa da çocuğu kurtarmak için cesur olmaya çalışan bir adamı oynayacak. Filmin çekim tarihi henüz duyurulmadı.