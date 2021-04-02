Diablo Cody, Madonna biofilminin senaristliğinden ayrıldı. Yetenekli senaryo yazarının Madonna işine fazla karıştığı için projeden ayrıldığı iddia edildi.

İngiliz The Sun’a konuştuğu iddia edilen kaynaklar “Madonna fazla mükemmeliyetçi, Diablo Cody de özgürlüğüne önem veren bir yazar. İkisinin uzun süre birlikte çalışamayacağı belliydi” yorumunu yaptılar.

Madonna, kendi öyküsünü anlatacak filmi kendi yönetecek ama şimdi yeni bir senarist bulmak zorunda… Cody gibi saygı duyulan bir senaristin yerine aynı kalitede bir isim bulması zor.