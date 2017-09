Fatih Akın’ın yönettiği In the Fade filmiyle gündemde olan aktris Diane Kruger projeleri arasına bir mini dizi dahil etti. Kruger aktris/mucit Hedy Lamarr‘ın hayatını, özellikle teknolojiye dair ilgisini ve buluşlarını konu alan isimsiz bir dizide Lamarr’ı oynayacak, dizinin yapımcıları arasında da yer alacak. Google dizinin yapımını üstlenecek. Dizi, Richard Rhodes’ın Hedy’s Folly: The Life and Breakthrough Inventions of Hedy Lamarr, The Most Beautiful Woman in the World adlı kitabından uyarlanacak. Peki Lamarr kimdi? Şu yazımızda Lamarr’ın mucitliğine ve yıldızlığına değinmiştik. 18 yaşında aktris olan, bu yaşta faşist Mandl’la evlenen Lamarr kocası yüzünden oyunculuğu bıraktı. Oyunculukla meşgul olmadığında bilime ilgi duydu, kocasının şatosundan kaçtı, oyunculuğa döndü. Lamarr evindeyken sıkça yeni şeyler icat ediyordu: Suya atılınca gazoz olan tabletler, daha dakik çalışan trafik ışıkları, Wi-Fi ve Bluetooth’un temelini oluşturacak torpidoların jammerlardan etkilenmemesini sağlayan alet. Evet, Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisini aktris-mucit Lamarr’a borçluyuz.

Dizi işte Lamarr’ın bu icatlarına odaklanacak. Çekim tarihi ve bölüm sayısı açıklanmadı. Kruger şu sıralar Robert Zemeckis’in yeni filminde rol alıyor. Aktrisi 2018’de JT Leroy, Butterfly in the Typewriter ve Fransız filmi Tout nous separe‘de de izleyeceğiz. Dizisi yüksek ihtimalle 2019’da yayınlanacak.