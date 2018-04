Susanne Bier’in olumlu eleştiriler alan filmi After the Wedding‘in Amerika’ya uyarlanacağı birkaç ay önce duyurulmuştu. Mads Mikkelsen’li orijinal filmin aksine yeniden çevrimin merkezinde küçük (!) bir değişiklik yapıldı: Mikkelsen’in ve Rolf Lassgard’ın oynadıkları karakterler kadına dönüştürüldü. Merkezde bu kez kadınlar yer alacak ama öykünün gidişatı pek değişmeyecek. Birkaç ay önce başroller Julianne Moore‘la Diane Kruger‘a teslim edilmişti ama bugün gelen haberlere göre Kruger filmde oynamaktan vazgeçmiş. Bunun üzerine rolü Michelle Williams‘a teslim edildi.

Moore’un eşi Bart Freundlich‘in yöneteceği After the Wedding, Hindistan’daki yetimhanesi kapatılmasın diye memleketi New York’a dönüp zengin bir kadınla bağış için görüşen bir kadına odaklanacak. Yetimhanenin yöneticisini Williams, zengin kadını Moore oynayacaklar. Çekimlere gelecek ay başlanacak. Williams’ı bu yıl Venom filminde izleyeceğiz. Moore ise Gloria‘nın yeniden çevriminde karşımıza çıkacak.