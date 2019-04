Leonardo DiCaprio dört yıllık uzun arayı Quentin Tarantino‘nun heyecanla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood‘la noktaladı. Oscar ödüllü aktör bu yaz Martin Scorsese‘nin bir süredir yapım aşamasında olan dönem filmi Killers of the Flower Moon‘da oynamayı planlıyordu ama yeni haberlere göre planlar değişmiş. Haberlere göre aktörün sıradaki filmi Guillermo del Toro‘nun geçen yıl kaleme aldığı Nightmare Alley adlı yeniden çevrim. Bu filmin çekimlerine sonbaharda başlanacak. Film aynı adlı klasik filmin yeniden çevrimi olacak. Daha önce iki kez dolandırıcıları oynayan DiCaprio bu filmde de bir dolandırıcıya hayat verecek. Film bir dolandırıcının sirkte çalışmaya başladıktan sonra ünlenmesine, daha sonra dibi bulmasına odaklanacak.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre DiCaprio’nun önünde üç proje yer alıyordu. Biri Paul Thomas Anderson‘ın senaryosu, diğeri Alejandro G. Inarritu‘nun senaryosu ve sonuncusu da del Toro’nun filmi. Aktör henüz duyurulmayan diğer iki projeyi eleyip del Toro’da karar kılmış ama gene de Anderson’la çok geçmeden çalışmayı umuyormuş. Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere Inarritu da dört yıllık suskunluğunu noktalamaya hazırlanıyor. Usta yönetmenin yeni projesi yakında duyurulabilir. Keza Anderson’ınki de.

Görüleceği üzere DiCaprio ustalarla çalışmaya devam edecek. Ama kötü haber şu ki Shutter Island‘tan beri çalışmadığı Scorsese’yle yakın zamanda çalışamayacak gibi görünüyor.