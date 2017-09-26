DiCaprio ve Scorsese’den Teddy Roosevelt Filmi Geliyor

İkilinin yeni projeleri açıklandı...
yazar: 26 Eylül 2017

Martin Scorsese’yle Leonardo DiCaprio’nun 2018’de Killers of the Flower Moon adlı filmde çalışacakları açıklanmıştı. Yıllar önceyse The Devil in the White City romanını uyarlayacakları açıklanmıştı. İki projenin de iptal olup olmadığını bilmiyoruz ama bugün bu projelere üçüncüsü eklendi. Scorsese’yle DiCaprio, Amerika’nın başkanlarından Teddy Roosevelt’in hayatına odaklanan bir film hazırlıyorlar. Filmi Scorsese yönetecek, Roosevelt’i DiCaprio oynayacak. Aktör, J. Edgar Hoover’dan sonra ikinci kez bir başkanı, ilk kez Amerikan başkanını oynamış olacak. DiCaprio’yla Scorsese filmin yapımcılığını da üstlenecekler. Film, Paramount için çekilecek. Scorsese’nin yıllardır Roosevelt’in hayatına odaklanan bir film çekmek istediğini de belirtelim. Peki film ne zaman çekilecek? İşte bu belli değil. Bu biofilmin Killers…‘tan önce mi, sonra mı çekileceği açıklanmadı. Scorsese şu aralar The Irishman‘in çekimleriyle meşgul durumda.

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haber

yazar: Can Rende - Eyl 26, 2017

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