Geçtiğimiz aylarda Sony, Quentin Tarantino’nun adı açıklanmayan, 1969 yılında geçen dönem filminin haklarını satın aldığı açıklanmıştı. Finansman halledilince sıra oyuncu kadrosunu oluşturmaya geldi. Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Samuel L. Jackson (tabii ki) ve Margot Robbie’nin adları aylarca projeyle anılmıştı ama hiçbiri resmileşmemişti (Jackson’ın oynayacağına eminiz). Hatta Robbie de kendisine teklif gelmediğini ama yönetmenle çalışmayı çok istediğini söylemişti. Bugün gelen habere göre DiCaprio, Tarantino’dan gelen başrol teklifini kabul etmiş. Yıldızı sönmüş bir aktörü oynayacak DiCaprio.

Tarantino ikinci başrol içinse Pitt ve Cruise’dan birisini seçmeye çalışıyormuş şu sıralar. Gene haberlere göre, Tarantino’nun tercihi Cruise olabilirmiş, çünkü role daha uygunmuş. Söylentilere göreyse Brad Pitt’in çekim takvimi müsait olmadığından (muhtemelen David Fincher’ın yöneteceği World War Z 2‘da oynayacak) görüşmelerden çekilmiş. Sharon Tate rolü için Robbie’yle görüşmelere başlanmış. Ve Al Pacino… Haberlere göre Tarantino, Pacino’ya özel bir rol yazmış, onunla çalışmayı çok istiyor. Fakat şimdilik sadece DiCaprio’nun oynayacağı kesinleşmiş durumda. Film geçen yıl ölen Charles Manson’ın 1969’da Roman Polanski’nin hamile eşi Sharon Tate’i ve arkadaşlarını öldürmesine de değinecek, ama Manson karakter olarak filmde fazla gözükmeyecek -Adolf Hitler’in Inglorious Basterds‘ta göründüğü kadar görünecek-. Film yazın çekilecek, Tate cinayetinin 50. yıldönümü olan 9 Ağustos 2019’da vizyona girecek.