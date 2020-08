Paramount son iki haftada iki büyük ismi, Martin Scorsese‘yi ve Leonardo DiCaprio‘yu Sony ve Apple’a kaptırdı. DiCaprio’nun Warner Bros.’la anlaşması 2016’da sona erdiğinde aktör, Paramount’la üç yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Paramount’la anlaşma bu yıl sona erdi. Aktör, Paramount’la anlaşmayı uzatmak yerine hem Apple’a, hem de Sony’e geçmeye karar verdi. Aktörün favori yönetmeni Scorsese ise yıllardır Paramount’la çalışıyordu. Ama Paramount ustanın son filmlerini bütçe nedeniyle çektirmek istemeyince Scorsese de stüdyoyla yollarını ayırdı. Scorsese, Paramount çatısı altında Shutter Island, Silence, The Wolf of Wall Street filmlerini çekmişti.

DiCaprio bu hafta hem Apple’la, hem de Sony’le anlaştı. Anlaşmalara göre DiCaprio’nun şirketi Appian Way, Apple TV+ için yeni dizi ve belgeseller hazırlayacak. DiCaprio bu yapımların yapımcılığını üstlenecek. TV içerikleri için Apple’ı tercih eden DiCaprio sinema filmleri içinse Sony’de karar kıldı. DiCaprio’nun Apple anlaşması sonrası ilk projesi ise The Shining Girls olacak. DiCaprio’nun yapımcılığını üstleneceği dizide Elisabeth Moss başrolde yer alacak. Bu arada DiCaprio’nun Apple ve Sony’le anlaşması başka stüdyolarla çalışamayacağı manasına gelmiyor. Aktör, Warner Bros. çatısı altında Akira filmini, hulu (Disney) çatısı altındaysa The Devil in the White City dizisini hazırlamaya devam ediyor.

Scorsese’ye dönelim. Scorsese hem film, hem dizi, hem de belgeselleri için Apple’ı tercih etti. Bu demek oluyor ki usta yönetmen bundan sonra pek çok projesini Apple çatısı altında hazırlayacak. Ustanın Netflix’i değil de Apple’ı tercih etmesinin nedeniyse Netflix’in aksine Apple’ın filmleri vizyona çıkartabilecek güçte olması. Netflix prestijli filmlerini sinemalarda en fazla 2-3 haftalığına vizyona çıkartabiliyor. Scorsese 200 milyon dolar bütçeli sıradaki filmi Killers of the Flower Moon‘u Apple sayesinde kotarabilecek. Filmin dağıtımcılığını Paramount üstlenecek. Bu arada ustanın Netflix’le işbirliği sona ermiş değil. Scorsese tek bölümden oluşan talk-show An Afternoon with SCTV‘yi hazırlamaya devam ediyor.