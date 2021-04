William Stanley Milligan veya diğer adıyla Billy Milligan‘ın suçla dolu hayatı televizyona taşınıyor. Daniel Keyes‘in ödüllü kitabı The Minds of Billy Milligan‘dan (bizde Billy Milligan’ın Zihinleri adıyla yayımlandı) uyarlanacak The Crowded Room adlı diziyi Apple TV+ yayınlayacak. Akiva Goldsman‘ın kaleme alacağı dizinin başrolü Tom Holland‘ın oldu. Bir süredir psikolojik sorunlardan mustarip karakterlere hayat veren aktör bu dizinin yapımcıları arasında da yer alacak. Dizinin ilk sezonu on bölümden oluşacak, sonraki sezonlarda başka kişilere odaklanılacak.

Projenin Leonardo DiCaprio‘yla alakasıysa şu: Oscar ödüllü aktör 2015’te The Crowded Room adlı filmde rol almayı planlamış ama proje hayata geçirilememişti. Böylelikle DiCaprio’nun canlandırmayı çok istediği Milligan rolü Holland’ın oldu.

Peki kimdir Milligan? Hırsızlık, insan kaçırma, tecavüz gibi pek çok suç sebebiyle tutuklanan Milligan mahkemede çoklu kişilik bozukluğundan mustarip olduğunu, kendisine isnat edilen hiçbir suçu hatırlamadığını belirtince doktorların da incelemelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Çocukken üvey babasınca istismara uğrayan Milligan bunu bastırmak için 24 farklı kişilik yaratmış, bu kişilikleriyle pek çok kadına tecavüz edip pek çok suç işlemişti. Milligan çoklu kişilik bozukluğu sebebiyle serbest kalan ilk kişi olmuştu. Milligan davadan sonra 36 yaşına dek hastanelerde tedavi görmüş ama iyileşememişti.