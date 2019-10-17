Dickinson, Apple Tv +’ın iddialı dizilerinden biri olmaya aday… Emily Dickinson’ın hayatını, pek de alışık olmadığımız bir dönem dizisi formatında izleyeceğiz.

Kanal: Apple TV +… Yayın hayatına geçişin önemli dizilerinden biri olması planlandı…

Yayın Tarihi: 1 Kasım’da platformun ilk gününde seçenekler arasında olacak…

Yaratıcı ve Senaristler: Alena Smith dizinin yapımcısı ve yaratıcısı… Kendisini The Affair ve The Newsroom dizilerinden hatırlıyoruz. David Gordon Green, Lynn Shelton gibi önemli yönetmenler de diziye belirli bölümlerde katkı verecek.

Oyuncular ve Karakterleri:

Hailee Steinfeld Emily Dickinson’ı canlandıracak…

Anna Baryshnikov: Lavinia Dickinson

Adrian Enscoe: Austin Dickinson

Ella Hunt: Sue Gilbert

Toby Huss: Edward Dickinson

Jane Krakowski: Mrs. Dickinson

Dizide Whiz Khalifa konuk oyuncu olarak ölümü oynayacak…

Konu: Dizi, edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden Emily Dickinson’ın gençliğini, biraz da “young adult” isyankarlığı katarak ele alıyor. Dönemin kadınları kısıtlayan önyargılarıyla ve baskılarıyla savaşan Emily’nin öyküsünün biraz hip-hop, biraz dans katılmış bir versiyonu diyebiliriz.

Notlar: Yarım saatlik komedi dizisi formatında olacak… Dizi daha birinci sezon yayınlanmadan ikinci sezon onayını aldı.

Dickinson Tanıtımları