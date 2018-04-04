Dirty John, ilk çıkışını Avustralya TV’lerindeki komedi dizileriyle yapan Eric Bana’nın TV’ye dönüşü olacak. Kısa notlar şeklinde aktarırsak:

Dizi Bravo’da yayınlanacak ve ilk iki sezon onayı şimdiden verildi.

Bana’ya dizide Connie Britton eşlik edecek.

Dizinin senaryosu geçtiğimiz sonbaharda Los Angeles Times’ta yayınlanan bir yazı dizisinden esinlendi.

Bana, dizide John Meehan’ı, Britton Debra Newell’ı oynayacaklar. Yakışıklı ve romantik Meehan, Newell’ı yalanlar, manipülasyon ve suçla dolu dünyasına taşıyacak.