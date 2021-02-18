Ari Aster, Hereditary ve Midsommar’daki başarısını sürdürebilmek için önemli bir isimle çalışacak. Joaquin Phoenix, yönetmenin Disappointment Blvd. isimli filminde oynamayı kabul etti.

Filmin konusu hakkında net açıklamalar yapılmazken, söylentiler “tarihin en önemli girişimcilerinden birinin hayatına yakından bakış” olacağı yönünde…

Phoenix ve Aster’in yönetmenin Beau is Afraid isimli kısa filmi için bir araya geleceği düşünülüyordu ancak sürpriz bir şekilde uzun metraj için anlaştılar. Filmin gösteriminin 2022’yi bulacağı belirtiliyor.