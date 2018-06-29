The Simpsons ve Futurama ile animasyon tarihinden en önemli isimlerinden biri haline gelen Matt Groening, Netflix için Disenchantment isimli 10 bölümlük bir dizi hazırladı. Ayrıntılar şöyle:

Konu: Ortaçağda geçecek dizi Bean isimli partiyi ve içmeyi seven bir prensesin yaşadıklarına odaklanacak. Dreamland isimli ülkenin prensesi olarak bir dolu mitolojik yaratık ve kahramanla da içli dışlı olabileceğini söyleyebiliriz.

Kadro: Bean’i Abbi Jacobson yakın arkadaşları Elfo ve Luci’yi Nat Faxon ve Eric Andre seslendirecek. John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding ve Lucy Montgomery de seslendirme kadrosunda…

Gösterim: Dizinin ilk 10 bölümü 17 Ağustos’ta Netflix’te yayınlanacak.