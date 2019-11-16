Fox, Searchlight, Lucas Film, Pixar, Marvel, Disney Animation gibi pek çok stüdyonun sahibi olan Disney 2023’e dek vizyona çıkaracağı 20’den fazla filminin vizyon tarihlerini duyurdu. Tabii bu filmlerinin çoğunun isimsiz olduğunu belirtmekte yarar var. Tarihleri netleşen veya değişen isimli filmlerse şunlar:
Daha önce 14 Şubat 2020’de vizyona gireceği açıklanan The King’s Man filmi 18 Eylül 2020‘ye ertelendi. Böylelikle Disney o hafta Michael B. Jordan‘lı Without Remorse filmiyle mücadele edecek. Ridley Scott‘ın sıradaki filmi The Last Duel‘se sınırlı kopyayla 25 Aralık 2020‘de, geniş dağıtımla 8 Ocak 2021‘de vizyona girecek. Adrian Lyne‘in yıllar sonra sinemalara dönüş filmi olan, çekimleri devam eden Deep Water‘ın da vizyon tarihi açıklandı: 13 Kasım 2020. Böylelikle Ben Affleck iki ayda iki filmle (Deep Water, The Last Duel) dönmüş olacak. Bu arada Disney, Fox’ın animasyon filmi Ron’s Gone Wrong‘u 26 Şubat 2021‘e ertelediğini, Blue Sky animasyonu Nimona‘yı 14 Ocak 2022‘de vizyona çıkaracağını açıkladı. Bugünkü değişikliklerden ise sıradaki Star Wars üçlemesi etkilenmedi. DB Weiss – David Benioff‘ın projeden çekilmelerine rağmen üçleme daha önce açıklandığı tarihlerde (16 Aralık 2022, 20 Aralık 2024, 18 Aralık 2026) vizyona çıkarılacak.
Son açıklamaya göre Disney’in takvimi:
2020:
- 18 Eylül – The King’s Man
- 13 Kasım – Deep Water
- 25 Aralık – The Last Duel
2020’de Disney ve Fox’ın toplamda 24 filmi vizyona girecek. 12’si Fox’tan, 3’ü Searchlight’tan. Yıl, Fox’ın Underwater filmiyle başlayacak. 2020’de Marvel’ın Black Widow ve The Eternals filmleri de (1 Mayıs ve 6 Kasım 2020) vizyona çıkarılacak.
2021:
- 6 Kasım – Ron’s Gone Wrong
- 9 ve 23 Nisan, 13 Ağustos, 10 Eylül, 1 Ekim, 22 Ekim ve 3 Aralık – İsimsiz Fox Filmleri
- 19 Kasım – İsimsiz Disney Live-Action Filmi
- 17 Aralık – Avatar 2
Bu yıldaysa 21 film vizyona çıkarılacak. Bu sayının Searchlight filmleriyle artması bekleniyor, çünkü Searchlight’ın 2021 filmleri henüz duyurulmadı. Bu 21 filmden 10’u Fox’tan çıkacak. Marvel cephesindense Shang-Chi (12 Şubat), Doctor Strange 2 (7 Mayıs) ve Thor 4 (5 Kasım) vizyona çıkarılırken isimsiz Pixar animasyonu 18 Haziran’da, Indiana Jones 5 9 Temmuz’da gösterime girecek.
2022:
- 14 Ocak – Nimona
- 7 Ocak, 8 Nisan, 10 Haziran, 16 Eylül, 21 Ekim, 11 Kasım, 23 Aralık – İsimsiz Fox Filmleri
- 11 Mart – İsimsiz Pixar Filmi
- 25 Mart – İsimsiz Disney Live-Action Filmi
- 6 Mayıs – Black Panther 2
- 16 Aralık – Star Wars Filmi
2022’de 21 film vizyona çıkarılacak -7’si Fox’tan-. Searchlight’ın filmleri henüz duyurulmadı.
2023:
- 13 Ocak, 24 Mart, 9 Haziran, 15 Eylül, 20 Ekim ve 10 Kasım – İsimsiz Fox Filmleri
- 17 Şubat, 5 Mayıs, 28 Temmuz ve 3 Kasım – İsimsiz Marvel Filmleri
- 10 Mart, 26 Mayıs, 14 Temmuz, 11 Ağustos, 6 Ekim ve 15 Aralık – İsimsiz Disney Live-Action Filmleri
- 16 Haziran – İsimsiz Pixar Filmi
- 22 Kasım – İsimsiz Disney Animation Filmi
- 22 Aralık – Avatar 3
Disney bu yılda 19 filmi vizyona çıkarmayı planlıyor. Bu filmlerin 7’si Fox’a ait.