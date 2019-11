Fox, Searchlight, Lucas Film, Pixar, Marvel, Disney Animation gibi pek çok stüdyonun sahibi olan Disney 2023’e dek vizyona çıkaracağı 20’den fazla filminin vizyon tarihlerini duyurdu. Tabii bu filmlerinin çoğunun isimsiz olduğunu belirtmekte yarar var. Tarihleri netleşen veya değişen isimli filmlerse şunlar:

Daha önce 14 Şubat 2020’de vizyona gireceği açıklanan The King’s Man filmi 18 Eylül 2020‘ye ertelendi. Böylelikle Disney o hafta Michael B. Jordan‘lı Without Remorse filmiyle mücadele edecek. Ridley Scott‘ın sıradaki filmi The Last Duel‘se sınırlı kopyayla 25 Aralık 2020‘de, geniş dağıtımla 8 Ocak 2021‘de vizyona girecek. Adrian Lyne‘in yıllar sonra sinemalara dönüş filmi olan, çekimleri devam eden Deep Water‘ın da vizyon tarihi açıklandı: 13 Kasım 2020. Böylelikle Ben Affleck iki ayda iki filmle (Deep Water, The Last Duel) dönmüş olacak. Bu arada Disney, Fox’ın animasyon filmi Ron’s Gone Wrong‘u 26 Şubat 2021‘e ertelediğini, Blue Sky animasyonu Nimona‘yı 14 Ocak 2022‘de vizyona çıkaracağını açıkladı. Bugünkü değişikliklerden ise sıradaki Star Wars üçlemesi etkilenmedi. DB Weiss – David Benioff‘ın projeden çekilmelerine rağmen üçleme daha önce açıklandığı tarihlerde (16 Aralık 2022, 20 Aralık 2024, 18 Aralık 2026) vizyona çıkarılacak.

Son açıklamaya göre Disney’in takvimi:

2020:

18 Eylül – The King’s Man

13 Kasım – Deep Water

25 Aralık – The Last Duel

2020’de Disney ve Fox’ın toplamda 24 filmi vizyona girecek. 12’si Fox’tan, 3’ü Searchlight’tan. Yıl, Fox’ın Underwater filmiyle başlayacak. 2020’de Marvel’ın Black Widow ve The Eternals filmleri de (1 Mayıs ve 6 Kasım 2020) vizyona çıkarılacak.

2021:

6 Kasım – Ron’s Gone Wrong

9 ve 23 Nisan, 13 Ağustos, 10 Eylül, 1 Ekim, 22 Ekim ve 3 Aralık – İsimsiz Fox Filmleri

19 Kasım – İsimsiz Disney Live-Action Filmi

17 Aralık – Avatar 2

Bu yıldaysa 21 film vizyona çıkarılacak. Bu sayının Searchlight filmleriyle artması bekleniyor, çünkü Searchlight’ın 2021 filmleri henüz duyurulmadı. Bu 21 filmden 10’u Fox’tan çıkacak. Marvel cephesindense Shang-Chi (12 Şubat), Doctor Strange 2 (7 Mayıs) ve Thor 4 (5 Kasım) vizyona çıkarılırken isimsiz Pixar animasyonu 18 Haziran’da, Indiana Jones 5 9 Temmuz’da gösterime girecek.

2022:

14 Ocak – Nimona

7 Ocak, 8 Nisan, 10 Haziran, 16 Eylül, 21 Ekim, 11 Kasım, 23 Aralık – İsimsiz Fox Filmleri

11 Mart – İsimsiz Pixar Filmi

25 Mart – İsimsiz Disney Live-Action Filmi

6 Mayıs – Black Panther 2

16 Aralık – Star Wars Filmi

2022’de 21 film vizyona çıkarılacak -7’si Fox’tan-. Searchlight’ın filmleri henüz duyurulmadı.

2023:

13 Ocak, 24 Mart, 9 Haziran, 15 Eylül, 20 Ekim ve 10 Kasım – İsimsiz Fox Filmleri

17 Şubat, 5 Mayıs, 28 Temmuz ve 3 Kasım – İsimsiz Marvel Filmleri

10 Mart, 26 Mayıs, 14 Temmuz, 11 Ağustos, 6 Ekim ve 15 Aralık – İsimsiz Disney Live-Action Filmleri

16 Haziran – İsimsiz Pixar Filmi

22 Kasım – İsimsiz Disney Animation Filmi

22 Aralık – Avatar 3

Disney bu yılda 19 filmi vizyona çıkarmayı planlıyor. Bu filmlerin 7’si Fox’a ait.