Disney, 21st Century Fox’ı Satın Almak İstiyor

Disney, Fox'ın peşinde...
yazar: 06 Kasım 2017

Disney şu an Hollywood’un açık ara en çok kazanan, en büyük stüdyosu konumunda. Stüdyo; Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar, Walt Disney Animation Studios’un sahibi. Bu stüdyolardan çıkan filmlerle çok büyük hasılatlar elde edip rakiplerini sollayan Disney şimdi de Hollywood’un en eski stüdyolarından 20th Century Fox‘a ait olan 21st Century Fox ve onun TV’ye projeler üreten bölümünün peşinde. Haberlere göre Disney, Fox’la hisselerin çoğunluğunu satın almak için görüşmelere başlanmış. Peki Disney, Fox’ı alırsa nelerin sahibi olacak? Satın alma gerçekleşirse Disney X-Men, Fantastic Four, Alien, Avatar gibi büyük serileri kapmış olacak. Daha doğru ifadeyle X-Men, Deadpool ve Fantastic Four, Marvel Studios’a dönmüş olacak. İşler Disney’in istediği gibi giderse Marvel evreni Spider-Man‘den sonra mutantlarla da büyümüş olacak. Öte yandan Disney’in Fox’ın prestijli projeler üreten bölümü olan Fox Searchlight‘ı da almak isteyip istemediği açıklanmadı. Bakalım en son Lucasfilm’i satın alan Disney, Fox’ı da satın alabilecek mi?

GÜNCELLEME: Disney, Fox’a ait olan NatGeo kanalının ve prestijli diziler üreten FX, Hindistan için açılan Star kanallarının, Sky Plc’nin de peşinde. Ama Fox’ın haber kanalı Fox News’ün ya da yerel kanalların veya spor programlarının peşinde değilmiş. Yeni haberlere göre görüşmeler şimdilik olumsuz sonuçlanmış.

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yazar: bakınız - Kas 6, 2017

yazar: Can Rende - Kas 6, 2017

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