Disney’in Fox’ı aldıktan sonra vizyon takvimini nasıl şekillendireceği epey merak edilmişti. Neyse ki Fox’ın satın alışından kısa bir süre sonra Disney tüm alt markalarının, Walt Disney, Pixar, Blue Sky, Fox 2000, Fox Searchlight, 20th Century Fox, Marvel, Lucasfilm, Disney’den çıkarılacak 63 filmin vizyon tarihlerini duyurdu. Listeden evvel göze çarpanları özetlemek gerek: Öncelikle Disney öncesi duyurulan X-Men filmlerinin hiçbiri listede yer almıyor, yani Gambit, Multiple Man gibi pek çok proje öldü. Öte yandan The New Mutants da gene (3. kez) ertelendi. Göze çarpan diğer durumsa Avatar serisinin 2027’de sona erecek olması ve Disney’in 2021’den itibaren bir aralık ayını Avatar‘la geçirirken diğer aralık ayını Star Wars‘la geçirecek olması. Bu arada Aquaman 2 ile Star Wars aynı gün vizyona girecek. Bakalım Warner Bros filminin vizyon tarihini değiştirecek mi, yoksa mücadeleyi göze mi alacak?

Öte yandan Disney’in basına sunduğu vizyon takvimine göre bu yıl Fox’tan 8 film, 2020’de 9 film vizyon şansı bulacakken 2021’de bu sayı 2’ye, 2022’de 0’a (Sıfır!) düşecek. Evet, Disney şimdilik 2021 için sadece 2 Fox filmi düşünüyor. 2023-24-25-26-27’de şimdilik Fox’tan 3 film gözüküyor. Ama 2023 ve sonrası takvimin henüz netleşmediğini, sadece Avatar ve Star Wars filmlerinin tarihlerinin belli olduğunu belirtmek gerek. Yani bu yıllarda daha fazla Fox filmi vizyona çıkarılabilir. Fakat şimdilik 2022 için bir Fox filmi düşünülmüyor. Lafı uzatmayalım. Duyurulan tüm filmler ve tarihler şöyle:

2019 FİLMLERİ:

10 Mayıs – Searchlight – Tolkien

24 Mayıs – Disney – Aladdin

7 Haziran – Fox – Dark Phoenix

21 Haziran – Pixar – Toy Story 4

12 Temmuz – Fox – Stuber

19 Temmuz – Disney – The Lion King

9 Ağustos – Fox 2000 – The Art of Racing in the Rain

23 Ağustos – Searchlight – Ad Astra

20 Eylül – Fox – Ad Astra

4 Ekim – Fox – The Woman in the Window

18 Ekim – Disney – Maleficent: Mistress of Evil

15 Kasım – Fox – Ford v. Ferrari

22 Kasım – Disney – Frozen 2

20 Aralık – Lucasfilm – Star Wars: The Rise of Skywalker

25 Aralık – Fox – Spies in Disguise

2020 FİLMLERİ:

10 Ocak – Fox – Underwater

14 Şubat – Fox – Kingsman

21 Şubat – Fox – Call of the Wild

6 Mart – Pixar – Onward

27 Mart – Disney – Mulan

3 Nisan – Fox – The New Mutants

1 Mayıs – Marvel – Marvel Filmi

29 Mayıs – Disney – Artemis Fowl

19 Haziran – Pixar – İsimsiz Pixar Animasyonu

3 Temmuz – Fox – Free Guy

17 Temmuz – Fox – Bob’s Burgers

24 Temmuz – Disney – Jungle Cruise

14 Ağustos – Disney – One and Only Ivan

9 Ekim – Fox – Death on the Nile

6 Kasım – Marvel – İsimsiz Marvel Filmi

6 Kasım – Fox – Ron’s Gone Wrong

25 Kasım – Disney – İsimsiz Disney Animasyonu

18 Aralık – Fox – West Side Story

23 Aralık – Disney – Cruella

2021 FİLMLERİ:

12 Şubat – Marvel – İsimsiz Marvel Filmi

5 Mart – Fox – Nimona

12 Mart – Disney – Live Action Filmi

7 Mayıs – Marvel – İsimsiz Marvel Filmi

28 Mayıs – Disney – Live Action Filmi

18 Haziran – Pixar – Animasyon Filmi

9 Temmuz – Disney – Indiana Jones 5

30 Temmuz – Disney – Live Action Filmi

8 Ekim – Disney – Live Action Filmi

5 Kasım – Marvel – İsimsiz Marvel Filmi

24 Kasım – Disney – Animasyon

17 Aralık – Fox – Avatar 2

2021 FİLMLERİ:

18 Şubat – Marvel – İsimsiz Marvel Filmi

18 Mart – Pixar – Animasyon

6 Mayıs – Marvel – İsimsiz Marvel Filmi

27 Mayıs – Disney – Live Action Filmi

17 Haziran – Pixar – Animasyon

8 Temmuz – Disney – Live Action Filmi

29 Temmuz – Marvel – İsimsiz Marvel Filmi

7 Ekim – Disney – Live Action Filmi

4 Kasım – Live Action Filmi

23 Kasım – Disney – Animasyon

16 Aralık – Lucasfilm – Star Wars

2023 – 24 – 25 – 26 – 27 FİLMLERİ:

17 Şubat 2023 – Disney – Live Action Filmi

22 Aralık 2023 – Fox – Avatar 3

20 Aralık 2024 – Disney – Star Wars

19 Aralık 2025 – Fox – Avatar 4

18 Aralık 2026 – Disney – Star Wars

17 Aralık 2027 – Fox – Avatar 5

Kategorize edersek: Avatar serisi Aralık 2021, 2023, 2025 ve 2027’de, Star Wars üçlemesi Aralık 2022, 2024 ve 2026’da vizyona girecek. Marvel’ın 4. faz filmleri ise 1 Mayıs ve 6 Kasım 2020, 12 Şubat – 7 Mayıs – 5 Kasım 2021, 18 Şubat – 6 Mayıs – 29 Temmuz 2022’de vizyona çıkarılacak.