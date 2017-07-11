Disney’in ve yönetmen Guy Ritchie’nin yaz bitmeden çekimlerine başlamayı umduğu müzikal film Aladdin‘de sorun yaşanıyor. Disney’in aylardır başrolleri belirlemeye çalıştığı ama bir türlü sonuca ulaşamadığı açıklandı. Disney mart ayında Ortadoğulu ve Hintli oyuncularla Aladdin ve sevgilisi Yasemin (Jasmine) rolleri için deneme çekimleri yapılacağını duyurmuştu. Aradan geçen aylarda iki binden fazla oyuncuyla deneme çekimi yapıldı. Film müzikal olacağı için oyuncuların hem dans edebilmeleri, hem de şarkı söyleyebilmeleri gerekiyor. Ama iki bin oyuncu arasından bir türlü istenen profilde birisine rastlanamadı, o yüzden temmuzda başlanması planlanan çekimler ağustosta ertelendi.

Aslında Yasemin rolü için stüdyonun listesinde iki kişi yer alıyor: Power Rangers‘ta rol alan Hindistan asıllı İngiliz aktris Naomi Scott ve Hintli aktris Tara Sutaria. Ama Disney birisini seçmeden önce Aladdin’i oynayacak aktörün belli olmasını ve aktörle bu iki aktrisin kimyalarının uyuşup uyuşmayacağını görmeyi bekliyor. Aladdin rolü için Achraf Koutet, Mena Massoud ve George Kusturos son üçe kalmıştı ama üç oyuncunun da performansları beklentileri karşılamayınca aramalara baştan başlandı. Fakat işin sevindirici tarafı, Disney’in bıkıp rolü beyaz bir Amerikalıya paslamaması. Filmin başrolünün Will Smith’e teslim edildiğini, aktörün Cin’i oynayacağını belirtelim. Kötü karakter Cafer (Jaffar) rolü için de büyük bir aktör düşünülüyor. Geçen ay rol için Tom Hardy’nin adı anılmış ama sonra bu mevzu yalanlanmıştı. Disney’in şu sıralar Mulan uyarlaması için de Çinli aktrislerle deneme çekimi yaptığını belirtelim.