Disney’in hayranlarınca her yıl heyecanla beklenen D23 etkinliği bu gece düzenlendi. Disney her yıl olduğu gibi bu etkinliğinde de sıradaki içeriklerini tanıttı ama bu kez D23’ün merkezinde Marvel Sinematik Evreni değil, Disney’in Netflix’in rakibi olarak hazırladığı Disney+ platformu yer aldı. Disney, D23’te Disney+’ın pek çok içeriğini duyurdu, tamamlanan yapımlarıyla ilgili ilk fragmanları da izleyicilere sundu. Girişi uzatmayıp neler olduğunu, yayınlanan fragmanları sırayla irdeleyelim.

NatGeo’dan başlayalım. Fox’ın satın alınmasıyla Disney’e geçen NatGeo, Disney+ için de içerikler hazırlayacak. Bu içeriklerden ilki sevilen aktör Jeff Goldblum‘ın sunuculuğunu üstlendiği belgesel dizisi The World According to Jeff Goldblum. Adından da anlaşılabileceği üzere dizi, dünyayı aktörün bakış açısından aktaracak. Aktör, NatGeo’yla birlikte bu diziyi yapma nedeni olarak yeni şeyleri öğrenmeyi, keşfetmeyi göstermiş. 12 bölümden oluşan dizi 12 kasımda platformun açıldığı an izlenebilecek.

Marvel İçerikleri:

Marvel yeni animasyon dizisi Marvel’s What If..? ‘i de tanıttı. Jeffrey Wright ‘ın The Watcher adlı karakteri seslendirdiği dizi 23 filme karşılık 23 bölümden oluşuyor. Dizi, Marvel Comics’in 70’lerden beri devam eden tek sayılık (one-shot) çizgi-romanlarından uyarlanıyor. Her öyküde MCU’daki büyük bir olay tersine çevriliyor. Misal “Steve Rogers’a verilen serum, Rogers yerine Ajan Carter’a verilse neler olurdu?” veya “Bucky trende dövüşürken Steve’e benzer bir silueti görür ama bu siluet ona yaklaştığında bu kişinin Steve değil de zombi olduğunu fark eder” vs… Kısacası 23 filmden önemli olayları alıp bunları değiştirecekler. Evrende karakterleri kim oynadıysa animasyonda da yer alacak.

‘i de tanıttı. ‘ın The Watcher adlı karakteri seslendirdiği dizi 23 filme karşılık 23 bölümden oluşuyor. Dizi, Marvel Comics’in 70’lerden beri devam eden tek sayılık (one-shot) çizgi-romanlarından uyarlanıyor. Her öyküde MCU’daki büyük bir olay tersine çevriliyor. Misal “Steve Rogers’a verilen serum, Rogers yerine Ajan Carter’a verilse neler olurdu?” veya “Bucky trende dövüşürken Steve’e benzer bir silueti görür ama bu siluet ona yaklaştığında bu kişinin Steve değil de zombi olduğunu fark eder” vs… Kısacası 23 filmden önemli olayları alıp bunları değiştirecekler. Evrende karakterleri kim oynadıysa animasyonda da yer alacak. Panel sırasında WandaVision dizisinin kadrosu da açıklandı. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany ‘nin başrollerini üstlendiği dizide Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park da rol alacaklar. Dennings ve Park, Thor ve Ant-Man filmlerindeki rollerini tekrarlayacaklar. Hahn, Wanda’nın komşusunu oynarken Parris de Captain Marvel’ın arkadaşı Maria’nın kızını oynayacak. Dizi sit-com türünde olacak. Matt Shankman tüm sezonu (6 bölüm) yönetecek. Dizi 2021’in ilkbaharında yayınlanacak.

dizisinin kadrosu da açıklandı. ve ‘nin başrollerini üstlendiği dizide da rol alacaklar. Dennings ve Park, Thor ve Ant-Man filmlerindeki rollerini tekrarlayacaklar. Hahn, Wanda’nın komşusunu oynarken Parris de Captain Marvel’ın arkadaşı Maria’nın kızını oynayacak. Dizi sit-com türünde olacak. tüm sezonu (6 bölüm) yönetecek. Dizi 2021’in ilkbaharında yayınlanacak. Panelde Loki dizisi de tanıtıldı, yeni diziler duyuruldu. She-Hulk, Moon Knight ve Ms. Marvel adlı üç Marvel dizisi daha Disney+ için hazırlanıyor. Marvel’ın ilk Müslüman kahramanı Kamala’yı konu alan Ms. Marvel dizisini Sex Education‘dan Bisha Ali kaleme alacak. Diğer dizilerin senaristleriyle ilgili bilgi verilmedi. Oyuncu kadroları da henüz oluşturulmadı. Marvel birkaç yıl önce Ms. Marvel‘ı sinemaya uyarlamayı planlıyordu. Ağustos 2020’de yayınlanacak Falcon and the Winter Soldier dizisine Wyatt Russell da dahil edildi. Diziyi The Handmaid’s Tale‘den Kari Skogland yönetecek. Bu arada Kit Harington da Marvel evrenine dahil oldu ama aktörün yer alacağı film veya dizi ve canlandıracağı rol açıklanmadı.