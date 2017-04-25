Önce James Cameron, Avatar serisinin vizyon tarihlerini açıkladı, daha sonra Fox 2018’de üç X-Men filmini vizyona sokacağını açıkladı. Bugünse Disney sıradaki filmlerinin vizyon tarihlerini açıkladı. Daha önce Cameron, Disney’in Star Wars filmleriyle gişede mücadele etmek istemediğini söylemiş ama Disney’den herhangi bir yorum gelmemişti. Bugün Star Wars Episode IX‘nın 24 Mayıs 2019’da vizyona gireceğini açıkladı. Disney’in Han Solo filmi de mayısta (25 Mayıs 2018) vizyona girecek. Dolayısıyla Disney’in Cameron’la aralıkta mücadele etmeyebileceğini, sıradaki Star Wars filmlerinin mayısta vizyona girebileceğini söylemek mümkün. Bunun dışında; Disney, Indiana Jones 5‘in vizyon tarihini tam bir yıl erteledi. Film 2019’da değil, 10 Temmuz 2020’de vizyona girecek. Erteleme nedeniyse açıklanmadı. Disney’in, Wes Anderson’ın sıradaki stop-motion filmi Isle of Dogs‘ın ve Sony’nin satın aldığı Granite Mountain‘in vizyon tarihleri:

Star Wars Episode IX 24 Mayıs 2019

Indiana Jones 5, 10 Temmuz 2020

The Lion King 19 Temmuz 2019

Frozen 2, 27 Kasım 2019

Isle of Dogs 20 Nisan 2018

Gigantic 25 Kasım 2020

A Wrinkle in Time 9 Mart 2018

Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2, 21 Kasım 2018

İsimsiz Marvel Filmi 7 Ağustos 2020

Granite Mountain 20 Ekim 2017

Disney’in isimsiz animasyonu 24 Kasım 2021

Pixar’ın isimsiz animasyonu 18 Haziran 2021

Disney’in isimsiz filmleri 9 Ağustos 2019, 3 Nisan 2020, 12 Mart 2021

Değişikliklerden sonra Disney’in özellikle 2019 yılı muazzam geçecek gibi görünüyor. Hasılat rekorunu kırabilir. 2019’da şu filmleri gösterime girecek: