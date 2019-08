Fox’ı 71 milyar dolara satın alan Disney, Fox’ın çekimleri devam eden ve tamamlanan filmlerini vizyona çıkaracağını duyurmuştu. Disney bu yıl önce Dark Phoenix‘i, ardından Stuber ve The Art of Racing in the Rain‘i iyi hasılat beklentisiyle vizyona çıkardı. Tabii ki Disney misal Dark Phoenix‘in MCU filmleri gibi rekor kırmasını beklemiyordu ama batmasını da beklemiyordu. Nitekim Disney’in vizyona çıkardığı bu üç Fox filmi de gişede battı. Disney’in CEO’su Bob Iger bunun hayal kırıklığı olduğunu belirtti. Iger ekibiyle birlikte şu sıralar Fox’a yeni bir yol, yeni bir vizyon politikası belirliyor. Belirliyor belirlemesine de gene de Disney sıradaki Fox yapımları konusunda endişelenmeden duramıyor.

Bu haftaki haberlere göre Disney sonunda New Mutants‘ın yeni versiyonunu izlemiş. Vizyon tarihi defalarca ertelenen, senaryosu sayısız kez düzeltilen filmin son halinden Disney de memnun kalmamış. Disney, Dark Phoenix gibi New Mutants‘ın da sınırlı bir kitleye ulaşacağını, yani fazla para kazandıramayacağını düşünüyor. Disney filmi Nisan 2020’de vizyona çıkaracağını açıklamıştı ama bu kararından vazgeçip geçmeyeceğini zaman gösterecek. New Mutants, Fox’ın 20 yıllık X-Men evreninin son spinoff’u olacak. Evren demişken… Disney bir de Deadpool konusunda endişeli. Malum, Deadpool yetişkinlere dönük bir seri. Bu yüzden Disney bu karakteri 13 yaş üzeri kitleyi hedefleyen, yani yetişkin filmleri üretmeyen MCU’ya nasıl dahil edeceği üzerine kara kara düşünüyor. Iger serinin yetişkinlere dönük yapısına zeval verilmeyeceğini, yani Deadpool 3‘ün de 17A sınırıyla vizyona çıkarılacağını söylemişti ama bu da ilerleyen yıllarda değişebilir. Küfretmeyen, sevişmeyen, şiddeti 13A sınırına göre belirlenen bir Deadpool‘a gene de hazırlıklı olmalı.

Gelelim bir diğer kaygıya… Searchlight bu ödül sezonunda vizyona çıkaracağı Jojo Rabbit‘i Disney’in yürütücü yapımcılarına izletti. Gösterim devam ederken bir yapımcı gördüklerinden rahatsız olmuş. Nazizmi hicveden, Adolf Hitler’i ana karakter Jojo’nun hayali arkadaşı haline getiren, savaş karşıtı Jojo Rabbit‘in Disney’in “aileye uygun” vizyon politikasına uymadığını, izleyicilerin bu filmden sonra Disney’den soğuyabileceklerini düşünmüş yapımcı. Dileriz bu saçma hissiyatın ardından Disney, Jojo Rabbit‘i Disney politikasına uygun hale getirmeye çalışmaz.

Görüleceği üzere Disney hem Fox’ın filmlerinden para kazanamadığı, hem de sıradaki filmlerin Disney markasına pek uymadığı için endişeli durumda.