Geçtiğimiz haftalarda Disney‘in Fox‘ın sinema ve TV bölümlerini satın almak için görüşmelere başladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Sonra Fox’ın sahibi, medya imparatoru Murdoch stüdyoyu satmayacağını açıklamış, ama çok geçmeden görüşmelere tekrar başlanmıştı. Velhasıl Fox’ın dev sinema ve TV bölümleri bugün Disney’in oldu. Disney bu bölümler için 52.4 milyar dolar ödedi. Disney’in şu anki başkanı olan CEO Bob Iger’ın kontratı bu anlaşmadan sonra 2021’in sonuna dek uzatıldı. Peki Murdoch’un elinde ne kaldı? Fox Sports 1, Fox Sports 2, Fox News (haber kanalı), Fox TV Stations, Fox Business, Fox Broadcasting Company, Big Ten Network. Bunlar halen Murdoch’ın. Murdoch bunlar için yeni bir şirket kuracak.

Disney ise Fox’ın TV bölümünü alarak şu kanallara sahip oldu: Nat Geo, FX, FXX ve 300’den fazla uluslararası kanal ve pek çok spor kanalı. Disney streaming servisi Hulu’nun, Endemol Shine Group’un, Hindistan’da yayına devam eden Star India’nın ve Avrupa’nın önemli kanallarından Sky’ın da sahibi oldu. Anlaşmaya Fox Searchlight, 20th Century Fox, Fox 2000, 20th Century Fox TV, Fox21, Fox Networks Group International da dahil edildi. Daha açık dille ifade edersek: Fargo, American Crime Story, American Horror Story, Genius gibi popüler diziler artık Disney’in. Sinemadan örnek verirsek: Marvel’ın 90’larda Fox’a sattığı X-Men ve Fantastic Four yuvalarına döndü. Deadpool, New Mutants da Disney’in. Avatar, Alien serileri de Disney’in oldu. Fox’ın elindeki tek Star Wars filmi A New Hope da Disney’in oldu. Disney’in Fox politikası ise henüz açıklanmadı. Yani hangi projeleri ne şekilde devam ettireceği, hangilerini iptal edeceği şimdilik bilinmiyor.