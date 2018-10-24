Disney geceleyin sürpriz bir kararını duyurdu: Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) yeniden çevrilecek. Haberlere göre Disney yeniden çevrimin senaryosunu yazmaları için Deadpool‘un ikilisi Rhett Reese ve Paul Wernick‘le görüşmelere başlanmış. Stüdyo henüz bir yönetmen belirlememiş. Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer bu filmin de yapımcılığını üstlenecek.

Peki Johnny Depp yeniden çevrimde yer alacak mı? Disney henüz oyuncu kadrosuyla ilgili bir açıklama yapmamış ama “Depp yer alacak olsa orijinal seriyi 6. filmle devam ettirirdi” diye düşünmek mümkün. Disney’i yeniden çevrime iten nedenler arasında Depp’in eski eşi Amber Heard‘e şiddet uyguladığı haberleri ve eşiyle olaylı boşanma sürecinin olduğu söyleniyor. Fakat asıl neden serinin 5. filminin beklenen hasılatı elde edememesi. 5. film kâr etmişse de ABD’de sadece 172M$ hasılat elde etmişti, ki serinin en düşük hasılatı olmuştu. Film globalde sadece ilk filmi geçebilmişti. Durum böyle olunca Disney seriye baştan başlamayı uygun gördü.