Bilindiği üzere Disney şu sıralar online seç-izle servisi hazırlıyor. Netflix’in rakibi olarak hazırladığı bu platformda pek çok orijinal yapıma yer verecek. Bu yapımlar arasında Marvel dizileri de yer alacak. Bugünkü haberlere göre Kevin Feige‘nin önderliğinde yeni Marvel dizileri hazırlanıyor. MCU’nun kapsamında (tahminen Infinity War öncesinde) yer alacak bu diziler solo filmleri çekilemeyen karakterlere yer verilecek. İlk duyurulan dizi, Loki ve Scarlet Witch‘e odaklanacak. Tom Hiddleston‘la Elizabeth Olsen‘ın bu dizide rollerini tekrarlamaları bekleniyor. Dizi 6-8 bölümden oluşacak, 2019 kışına yetişecek. İşin ilginç yanı bu dizinin Marvel Television kapsamında olmaması.

Disney şu sıralar hazırlıkları devam eden, seç-izle platformunda yayınlanacak diğer dizilerin de Marvel TV kapsamında olmayacağını, Marvel Studios etiketiyle yayınlanacakları açıklamış. Bu demektir ki dijitale hazırlanan bu dizilerin hepsinden Feige sorumlu oluyor. Henüz MCU kapsamındaki diğer diziler duyurulmadı ama solo filmi olmayan Hawkeye’ın (Jeremy Renner), Winter Soldier’ın (Sebastian Stan), War Machine’in (Don Cheadle) ve diğerlerinin de solo dizileri ilerleyen yıllarda çektirilebilir. Bütün dizilerin sezonları 6-8 bölümden oluşacak, muhtemelen mini dizi formatı tercih edilecek. Bu dizilerde solo filmleri olan karakterler (Iron Man, Captain America, Thor vs) yer almayacaklar, diziler sadece solo filmleri olmayan yardımcı karaktere odaklanacak. Karakterleri MCU’da kim oynadıysa dizide de o kişi oynayacak.

Peki Marvel’ın ABC’de (Agents of S.H.I.E.L.D.), Netflix’te (Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist vs), Hulu’da (Runaways), Freeform’da (Cloak and Dagger) yayınlanan dizilerine ne olacak? Variety’nin haberine göre hiçbir şey olmayacak, bu kanallar bu dizileri yayınlamaya devam edecekler. Disney online platformu için orijinal diziler ve filmler hazırlatıyor. Lakin Captain Marvel ve sonraki filmler (Avengers 4, Black Panther 2, Doctor Strange 2 vs) Netflix’le anlaşma sona ermek üzere olduğu için Netflix’te yayınlanmayacak, Disney’in platformunda yayınlanacak.