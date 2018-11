Disney bir yıldır hazırlıklarına devam ettiği, Netflix’in rakibi olarak tasarladığı platformunun adını ve ilk projelerini resmi olarak duyurdu. Disney Direct, Disney Play gibi adlarla anılan platformun adı Disney+ olmuş. Daha önce açıklandığı üzere Disney+ ancak 2019 sonbaharında erişime açılabilecek. Tarihin 2019 sonbaharı olarak belirlenmesinin nedeni hem hazırlanan projelerin ancak bu tarihte yayına hazır hale gelmesi, hem de Netflix’le anlaşmanın 2019’da sona erecek olması. Netflix’le anlaşma sona erince yeni MCU ve Star Wars filmleri Netflix’te yer almayacak (Captain Marvel ve Star Wars Episode 9 vizyondan sonra Netflix’te değil, Disney+’ta yayınlanacak. Disney’in önceki MCU ve Star Wars filmleri vizyondan sonra Netflix’te yayınlanmıştı).

Dün Disney ilk projeleri de duyurdu. Tom Hiddleston‘lı Loki mini dizisi kesinleşti. Bu dizi 2019 sonbaharına yetişecek. Ama duyurulan diğer solo dizi Scarlett Witch‘le ilgili bir açıklama yapılmadı. Nedeni bu dizinin 2019’a yetişmeyecek olması deniyor. Bu arada bu iki dizi dışında Hawkeye ve Nick Fury solo dizilerinin de hazırlandığı söyleniyor ama Marvel bu iki diziyi henüz duyurmadı. Öte yandan Disney ikinci Star Wars dizisini de duyurdu. Jon Favreau‘nun dizisi The Mandalorian‘ın çekimleri hızla devam ederken Disney+, Rogue One‘da Diego Luna‘nın oynadığı Cassian Andor‘ın solo dizisini hazırladığını açıkladı. Luna dizide rol alacak. Çekimlere 2019’da başlanacak ama aktör önce Narcos‘un 5. sezonunda rol almak zorunda kontratı nedeniyle.

Cassian solo dizisi 2019’a yetişmeyecek ama Disney+ bunun dışında pek çok yapım hazırlıyor: Zoe Kravitz‘li High Fidelity dizisi, The Paper Magician, Stargirl, Anna Kendrick‘li Noel filmi Nicole, Willem Dafoe‘lu Togo, Tessa Thompson‘lı Lady and the Tramp, Magic Camp, Don Quixote, High School Musical dizisi, Monsters Inc dizisi… Disney’in CEO’su Bob Iger ilk etapta platforma Netflix kadar içerik yüklenmeyeceğini söylemişti. Ama daha sonra içeriklerin sayısı doğal olarak artacak. Disney’in Fox’a da sahip olması onu Netflix’e karşı epey güçlendirecek gibi görünüyor. Yukarıdaki banner’dan anlaşılacağı üzere NatGeo içerikleri de Disney+’ta yer alacak. Marvel, Star Wars, Pixar, Walt Disney Animation, Fox, NatGeo… 2019’da Apple, Wall-Mart ve daha pek çok platform açılacak ama Netflix’in en büyük rakibi Disney olacak gibi görünüyor. Disney+’la ilgili daha fazla haber Nisan 2019’da gelecek.