Stream savaşı kızışıyor, Netflix’in rakipleri günden güne artıyor. Teknoloji devi Apple da, sosyal medya devi Facebook da dizi sektörüne ve streaming alanına geçmeye hazırlanıyorlar. Apple projelerini kısa aralarla duyurmaya devam ederken Facebook da ilk dizisinin çekimleri için hazırlıklarına devam ediyor. Hulu ve Amazon ise günden güne büyüyorlar. Netflix’in en büyük rakibiyse Disney olacak. Zira Disney, Fox’ı satın alarak Hulu’nun % 60’ına sahip oldu (daha doğrusu satış onaylandığında olacak, satışsa bir-bir buçuk yılda onaylanacak). Disney, Hulu’ya sahip olsa da yeni bir streaming servisi kurmaktan vazgeçmiyor. Bugün bu servis için Disney’e ait olan BAMTech Media, Apple ve Samsung’ta çalışan Kevin Swint‘i transfer ettiğini duyurdu. Swint, Samsung için Milk Music adlı streaming servisini ve Milk Video’yu oluşturmuştu. Apple’daysa beş yıl çalışmıştı. Stream uzmanı olan Swint, Disney’in servisini kurmakta görev alacak.

Peki Disney’in planı ne? Disney bütün yapımlarını bu yeni stream servisinde yayınlayacak. Marvel filmleri ve dizilerinden Star Wars yapımlarına, Pixar animasyonlarından Walt Disney film ve dizilerine dek Disney şemsiyesi altındaki stüdyolardan çıkan tüm yapımlar sadece bu platformda gösterilebilecek. Yani Netflix mesela Marvel filmlerini ya da Pixar animasyonlarını yayınlayamayacak 2019’dan itibaren. Disney’e ait olmayan yerlerde -eğer Disney anlaşmayla yayın haklarını vermezse- Disney yapımları gösterilemeyecek, bu da mücadeleyi iyice kızıştıracak. Netflix stüdyoların hızla stream alanına geçtiğini gördüğünde orijinal yapımlarının sayısını artırmaya başlamıştı. BAMTech Media’nın (teknoloji şirketi) hisselerinin küçük bir bölümüne sahip olan Disney, Netflix’le mücadele etmeye karar verdiğinde BAMTech’in çoğunluk hisselerini 1.58 milyar dolara satın almıştı. Disney, Fox’ı da Netflix’le mücadele etmek amacıyla 52.4 milyar dolara satın aldı. Görüleceği üzere Disney, Netflix’i bertaraf etmek için yapılacak her şeyi yapıyor. 2019’dan itibaren bu mücadele iyice kızışacak. Bakalım Disney, Netflix’in büyümesine set çekebilecek mi.