Disney yeni filmleri için usta yönetmenlerle çalışmaya devam ediyor. Çekimlerine bu ay başlanacak Aladdin müzikalinin yönetmenliği Guy Ritchie’ye teslim edilmişti. Pinokyo filminin yönetmenliği içinse Sam Mendes’le görüşmelere başlandı. Filmin senaryosunu Chris Weitz kaleme alacak. Disney henüz çekim tarihini açıklamadı. Öte yandan Hollywood’taki tek Pinokyo projesi bu değil. Robert Downey Jr., Gepetto Usta’yı oynayacağı bir Pinokyo filmi hazırlıyor. Guillermo del Toro’nun da Pinokyo projesi mevcut. İtalyan yönetmen Matteo Garrone’nin sıradaki filminin de Pinokyo olduğunu, Gepetto’yu Toni Servillo’nun oynayacağını da belirtelim. Kısacası önümüzdeki yıllarda pek çok Pinokyo filmi vizyona girecek gibi görünüyor.

Mendes’e dönersek… Yönetmenin henüz sıradaki filmi belli değil. İki yıldır film çekmeyen Mendes, The Voyeur’s Motel filminin çekimlerine az kala bu projesini aynı adlı belgeseli izleyince çekmekten vazgeçmişti. Zira belgeseli aşamayacağını düşünmüştü. Mendes’in projeleri şöyle: Fox 2000 için Beautiful Ruins filmini, Sony için My Favourite Thing Is Monsters filmini çekebilir.