Dünyanın en büyük stüdyolarından Disney en büyük rakiplerinden Fox’ı satın alınca stüdyodaki pek çok şeyin değişeceği kesindi. Binlerce kişinin işsiz kalması, çekileceği duyurulan pek çok projenin stüdyosuz kalması, pek çok projenin içeriğinin-yayın platformunun değişmesi bekleniyordu. Nitekim Disney daha bir ay geçmeden Fox’ın orta bütçeli dramalar üreten alt şirketi Fox 2000’ın kapılarını kapatıp pek çok kişiyi işsiz bıraktı. Bu üzücü gelişmeden sonra bu kez de Disney’in içerikler konusunda endişeli olduğu açıklandı.

Bilindiği üzere Disney filmlerinde cinselliğe, kana, aşırı şiddete, küfre, sigara-uyuşturucu gibi zararlı maddelere yer vermiyor. Disney animasyonlarından Star Wars filmlerine, Marvel filmlerine dek tüm yapımlarını aileyle birlikte izlenebilecek şekilde üretiyor. Ama bir zamanlar rakibi olan Fox ise daha ziyade yetişkin kitleyi hedefleyip cinsellikten de, şiddetten de, küfürden de kaçınmıyordu. Bu durum Disney’le birlikte değişecek mi peki? Haberlere göre Disney, Steven Spielberg’in bu yaz çekimlerine başlayacağı müzikal film West Side Story’deki sigara kullanımı konusunda endişeli. The Playlist henüz sigara kullanımı konusunda bir karara varılmadığını yazmış. Ama görünüşe göre Disney, Fox’ı özgür bırakmayacak, “Disney politikası”nı Fox’a da yerleştirecek. Özetle eli kanlı serserileri konu alan bir filmde sigaraya yer verilmeyebilir.