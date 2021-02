Disney geçen aralık ayında düzenlediği Yatırımcılar Günü’nde Disney+‘ın Avrupa içeriklerinin sayısını artıracağını açıklamıştı. Malum; Disney, hulu adlı platformunu uluslararası arenaya açmayacağından yetişkinlere dönük içerikleri Disney+’taki Star adlı bölümde yayınlayacak. Disney’in üç yıl içinde 50 kadar Avrupa yapımı içeriği yayınlaması bekleniyor. İlk etaptaysa on içerik yayınlanacak.

Disney bugün bu on içeriği duyurdu. Listede Ferzan Özpetek‘in The Ignorant Angels‘ı da yer alıyor. Kısa kısa bu içerikleri irdeleyelim. Bu arada Disney+ ve Star, Amerika dışına 23 Şubat 2021‘den itibaren açılacak. Disney, Lost, American Horror Story gibi sevilen dizilerini de Avrupa’ya açacak. Bu diziler Star bölümünde izlenebilecek.

FRANSA: Disney, Fransızlara dört dizi yaptırıyor. İlki Marianne‘in yaratıcısı Quoc Dang Tran‘ın Anastasia Heinzl‘le birlikte kaleme aldığı, dört ergenin yaşamının paralel evrenle birlikte alt üst oluşuna odaklanan fantastik dizi Parallels. Dizi 6 bölümden oluşacak, Disney+’ta yayınlanacak. İkinci dizi dört bölümden oluşan, genç öğrenci Malik Oussekine‘in ölümüne (1986) ve ailesinin adalet için mücadelesine odaklanan Oussekine adlı biyografik dizi. Star’da yayınlanacak diziyi Faiza Guene, Julien Lilti, Cedric Ido kaleme alıyorlar.

Üçüncü diziyse komedi türünde olacak. Weekend Family adı verilen dizi sekiz bölümden oluşup her hafta sonunda buluşan bir ailenin bu aktivitesinin babanın yeni bir ilişkiye başlamasıyla tamamen değişmesine odaklanacak, Disney+’ta yayınlanacak. Son içerikse belgesel dizisi Soprano: Sing or Die. Fransız rap sanatçısı Soprano‘ya odaklanacak bu dizi, Star’da izlenebilecek.

İTALYA: Özpetek’ten başlayalım. Yönetmenin en sevilen filmlerinden Le fate ignoranti, Star için dizileştirilecek. Özpetek film gibi dizinin de senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenecek. The Ignorant Angels adlı dizi, Antonia adlı kadının eşinin ölümünden sonra eşiyle ilgili bazı sırları (eşinin eşcinselliğini) keşfetmesine odaklanacak. Dizi 8 bölümden oluşacak. Star için hazırlanan diğer diziyse üç cesur kadının mafyayı içten çökertmelerini konu alan, gerçeklerden uyarlanan The Good Mothers. Diziyi The Last Kingdom‘ın senaristlerinden Stephen Butchard hazırlıyor. Duyurulan son diziyse üç sezon yayınlanan Boris adlı dizinin yeni versiyonu olacak. Bu da yetişkinlere dönük olduğundan Star’da yayınlanacak.

ALMANYA: Deutschland 83 dizisinin yaratıcısı Jörg Winger şu sıralar Sam – A Saxon adlı biyografik bir dizi hazırlıyor Star bölümü için. Dizi, Batı Almanya’nın ilk siyahi polisi Samuel Meffire‘nin modern toplumda bir simgeye dönüştükten sonra kendisini parmaklıklar ardında bulmasını işleyecek. Hazırlanan son diziyse Sultan City adını taşıyor. Bu dizi kara komedi türünde olup saygı duyulan Alman-Türk bir ailenin kazara yeraltı örgütünün lideri olmasına ve bu alanda yetenekli olduklarını keşfetmelerine odaklanacak. Diziyi İpek Zübert hazırlıyor. İki dizi de Star’da yayınlanacak.

HOLLANDA: Futbol kulübü Feyenoord Rotterdam‘la bir dizi hazırlıyor Hollanda. Gene Star için hazırlanan dizi kulübe, taraftarlarına, kulübün tarihçesine odaklanacak. Dizinin adı Feyenoord Rotterdam.

Disney+ henüz dizilerinin yayın tarihlerini açıklamadı.