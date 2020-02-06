Müzikallere ve müzik filmlerine yatırım yapma kararı alan Disney, çok risk taşımayan gişesi garanti olacak isimlere yöneliyor. Disney, Bruno Mars ile ünlü yıldızın başrolü oynayacağı ve yapımcılığını üstleneceği bir film için anlaştı.

Filmin konusu henüz belli değil ama müziklerinin de Mars’ın elinden çıkacak yeni şarkılar olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Mars’ın 11 Emmy ödülü ve 200 milyona ulaşan bir satış rakamı bulunuyor. Disney, Lin-Manuel Miranda ile de tek film için 75 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.