Disney’in LA Times’ı basın toplantılarının ve gösterimlerinin dışında bırakması diğer yayın organlarının toplu ve örgütlü tepkisine neden oldu. Birçok gazeteci, online mecra editörü ve TV yayıncısının yaptığı açıklamaları derledik:

Alyssa Rosenberg (Washington Post): Artık Disney filmlerinin basın gösterimlerinde yer almayacağım. Meslektaşlarım yasaklıyken gidip Star Wars ve Marvel izlemem.

Jake Tapper (CNN): Disney’le olan üyeliklerimi sonlandırdım. LA Times’a bir kez daha abone oldum. Bana katılın.

Etkili online mecralardan AV Club ve Flavorwire editörleri de “Oyuncu, yönetmen haberlerini vermeyeceğiz. Bunlar aslında filmlerin bedava reklamlarını yapan haberler. Öngösterimlerde yer almayacağız. Filmleri de ancak gösterime girdikten sonra sinemada parasını verip izledikten sonra yorumlayacağız” açıklamasını yaptılar.