Birden patlayan virüs salgını, Hollywood’un çekim/vizyon ve yayın takvimlerini tamamen değiştirdi. Bilindiği üzere karantina nedeniyle önce çekimler durduruldu, ardından bu ilkbahar ve yazın filmleri bir bir ertelendi. Disney aradan geçen birkaç haftada ertelediği filmlerinin yeni vizyon tarihlerini açıkladı. Tahmin edileceği üzere sadece bu yılın değil, 2021 ve 2022’nin de takvimleri değişiyor. Lafı uzatmadan hangi filmlerin hangi tarihlerde vizyona çıkarılacağına bir bakalım…

Marvel takviminden başlayalım. Takvime baktığımızda Black Widow‘un Eternals‘ın yerini aldığını görüyoruz. Eternals, Shang-Chi‘nin yerini kapmış. Shang-Chi ise Doctor Strange 2‘nin yerini almış. Shang-Chi ve Doctor Strange 2‘nin henüz çekilemediğini de belirtmek lazım. Virüsün ABD ve Avrupa’daki etkisi diner dinmez çekimlere başlanacak ama en kötü tahmin gerçekleşir, virüsün etkisi devam ederse iki film de 2021’e yetişmeyebilir. Bu arada Marvel bu yıl için iki film (Black Widow, Eternals) ve en az iki mini dizi (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier) planlarken yılı virüs nedeniyle tek film ve diziyle, Black Widow ve WandaVision, kapatmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Gerçi henüz Disney+’ın mini dizilerinin yayın tarihleri ertelenmedi ama çekimler durdurulduğu için WandaVision dışındaki Marvel dizilerinin bu yıla yetişmesi imkansız hale geldi.

Black Widow: 6 Kasım 2020

Eternals: 12 Şubat 2021

Shang-Chi: 7 Mayıs 2021

Doctor Strange 2: 5 Kasım 2021

Thor 4: 28 Şubat 2022

Black Panther 2: 8 Mayıs 2022

Captain Marvel 2: 8 Temmuz 2022

Gelelim Disney’in batacağı iki yıl öncesinden belli olan ama “belki tekrar çektirip kurguda bir yıl daha vakit geçirip birkaç on milyon dolar daha harcarsak filmi toparlarız” denilen, 125 milyon dolar bütçeli fantastik film Artemis Fowl vizyon takviminden çıkarıldı. Sürpriz değil. Zira bir yıl önceki ve birkaç hafta önceki iki fragman da izleyiciden olumlu reaksiyonlar alamadı. Bu yüzden Disney bu filmi Disney+’ta yayınlamaya karar verdi, ki bir süredir izleyicilerin ilgisini çekecek içeriklerden yoksun durumda Disney+.

Bir diğer mühim değişiklik Jungle Cruise ve Indiana Jones 5 filmlerinde gerçekleşmiş. Jungle Cruise normalde 11 Ekim 2019’da vizyona girecekti ama Disney bazı sahneleri baştan çektirmek isteyince vizyon tarihi 24 Temmuz 2020’ye ertelenmişti. Şimdiyse filmi bir yıl sonrasına, 30 Temmuz 2021’e erteledi. Durumu Jungle Cruise‘dan da kötü olan Indiana Jones 5 de bir yıl sonrasına ertelendi. James Mangold‘la yönetmenlik için görüşmelere devam ediledursun filmi 2021’den alıp 29 Temmuz 2022 tarihine yerleştirdiler. Bu arada Harrison Ford 2022’de 80 yaşında olacak! 80 yaşındaki Indiana Jones’un yeni macerasını izlemek istiyor musunuz gerçekten? Hem de Steven Spielberg‘in seriye dair yaratıcılığı körelmiş, yazılan onca senaryo taslağı beğenilmemişken… Ortada halen bir senaryo olmadığından çekim tarihi de belli değil.

Gelelim Mulan‘a. Disney bütün filmlerini sonbahara ertelerken olumlu düşünüp Mulan‘ı 24 Temmuz 2020’de vizyona çıkarmaya karar vermiş. Yüksek ihtimalle Warner’ın Tenet‘i ertelememesine ve Wonder Woman 1984‘u ağustosa ertelemesine bakıp bu kararı aldı Disney. Tenet 17 Temmuz 2020’de vizyona girecek, bir hafta sonrasındaysa Mulan sinemalara gelecek. Tabii virüsün etkisi yazın azalır, karantina kalkarsa bu iki film temmuzda vizyona çıkarılacak ama karantina kalksa bile izleyici yazın sinemalara dönmeyi göze alacak mı? Bunu da zaman gösterecek. Durum böyle…

Son olarak… Disney’in Fox filmleri The Woman in the Window, Antlers, New Mutants ve …David Copperfield‘ın vizyon tarihleriyse henüz duyurulmadı.