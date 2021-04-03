Bu yıl Fox’ın Ice Age, Robots, Rio ve daha pek çok animasyonunu hazırlayan alt stüdyosu Blue Sky‘ı kapatan Disney, Fox çatısı altında başka bir departman açtı. 20th Television Animation adını verdiği bu departman yıllardır devam eden The Simpsons, Family Guy, Bob’s Burger, American Dad gibi yetişkinlere dönük animasyonları devam ettirmekle kalmayıp bir düzine yeni animasyon dizisi hazırlayacak. Departmanın başkanlığını Marci Proietto üstleniyor.

Kurulduğundan beri ailelerin birlikte izleyebileceği yapımlara imzasını atan, yetişkinleri göz ardı ettiği için de eleştirilen Disney yavaş yavaş 18 yaş üzeri yapımlara odaklanmaya başladı. 20th TV Animation departmanı şu sıralar yetişkin kitleyi hedefleyen 11 tane yeni animasyon dizisi hazırlıyor. Hazırlık aşamasındaki dizilerden The Prince, HBO Max’te, Koala Man ise Hulu’da yayınlanacak.