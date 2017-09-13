13 Eylül 2017
Disney dün Star Wars: Episode IX‘ı JJ Abrams’ın yöneteceğini açıkladıktan sonra filmin vizyon tarihini mayıstan 20 Aralık 2019’a erteledi. Warner Bros. bir değişiklik yapmazsa gişede Wonder Woman 2‘yla kapışacak. Wonder Woman, Star Wars‘tan bir hafta evvel vizyona girecek. Disney’in bu değişikliğinden sonra 2017-2021 yılları arasında vizyona çıkaracağı, tarihleri belli olan filmleri derleyelim istedik. Disney bu dört yıla 36 film sığdırmayı planlıyor.
2017:
- Thor: Ragnarok – 3 Kasım
- Coco – 22 Kasım
- Star Wars: The Last Jedi – 15 Aralık
2018:
- Black Panther – 16 Şubat
- A Wrinkle in Time – 9 Mart
- Avengers: Infinity War – 4 Mayıs
- Han Solo – 25 Mayıs
- The Incredibles 2 – 15 Haziran
- Ant-Man and the Wasp – 6 Temmuz
- Christopher Robin – 3 Ağustos
- The Nutcracker and the Four Realms – 2 Kasım
- Mulan – 2 Kasım
- Ralph Breaks Internet: Wreck-It Ralph 2 – 21 Kasım
- Mary Poppins Returns – 25 Aralık
2019:
- Captain Marvel – 8 Mart
- Dumbo – 29 Mart
- İsimsiz Disneytoon Filmi – 12 Nisan
- Avengers 4 – 3 Mayıs
- Aladdin – 24 Mayıs
- Toy Story 4 – 21 Haziran
- The Lion King – 19 Temmuz
- Artemis Fowl – 9 Ağustos
- Nicole – 8 Kasım
- Frozen 2 – 27 Kasım
- Star Wars: Episode IX – 20 Aralık
2020:
- İsimsiz Pixar Animasyonu – 13 Mart
- İsimsiz Disney Filmi – 3 Nisan
- İsimsiz Marvel Filmi – 1 Mayıs
- İsimsiz Pixar Animasyonu – 19 Haziran
- Indiana Jones 5 – 10 Temmuz
- İsimsiz Marvel Filmi – 7 Ağustos
- İsimsiz Marvel Filmi – 6 Kasım
- Gigantic – 25 Kasım
2021:
- İsimsiz Disney Filmi – 12 Mart
- İsimsiz Pixar Animasyonu – 18 Haziran
- İsimsiz Disney Animasyonu – 24 Kasım
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