seçki Marvel Sinematik Evreni’nin Sorunları DC’nin sorunlarını irdelediğim yazıdan sonra sıra DC’nin izinden gittiği Marvel’da. Marvel neredeyse 10 yıldır film üretiyor, evreninde 20. filmine ulaşmasına az kaldı. Evrenini oturttu, karakterlerini izleyiciye sevdirtti ve bir...

seçki Hedefsiz Bir Gemi: DC Sinema Evreni Marvel 2008 yılında Marvel Sinema Evreni-MCU’yu Iron Man‘le başlattığında DC birbirleriyle bağlantısız uyarlamalar yapıyordu. Christopher Nolan’ın Batman üçlemesi henüz sona ermemişti ve bu üçlemenin çok iyi hasılatlar elde etmesi...