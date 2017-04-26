Şu sıralar FX’in kaliteli dizisi Fargo‘da iki rolde döktüren Ewan McGregor, Disney’in Christopher Robin adlı filminin başrolünü üstlenebilir. Disney aktörle görüşmelere başladığını duyurdu. Aktör teklifi kabul ederse Christopher Robin’i oynayacak. Daha önce açıklandığı üzere filmi Marc Forster yönetecek. Senaryonun son halini Hidden Figures‘ın senaristi Allison Schroeder verecek.

Film, Winnie the Pooh‘un yaratıcısı A.A. Milne’nin oğlu Chris Robin’in iş adamı oluşuna odaklanacak. Çekim tarihi açıklanmadı. Bu yıl vizyona girecek, Domhnall Gleeson ve Margot Robbie’li Goodbye Christopher Robin‘in merkezinde Milne’nin yer aldığını, bu filmin Robin’in çocukluğuna ve gençliğine yer verdiğini belirtelim.