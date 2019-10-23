Son iki haftanın sinema dünyasında en çok konuşulan konusu Scorsese ile başlayan Coppola ve Loach’la devam eden “Marvel filmleri sinema mı?” sorusunun yanıtlarıydı. “Sinema değil, sıkıcı ve değersizler” diyenler, sinema tarihinin en büyük başyapıtlarına imza atan isimler olunca Disney bilinen aroganlığını sergileyemedi.

İlk olarak yönetmenler “Çok kırıldık” tarzı açıklamalar yaptılar. Ardından oyuncular biraz midelerinden konuşarak (hemen hepsi ustalardan rol beklediği için) “Çok üzüldük” dediler. Sıra Disney CEO’su, Hollywood film endüstrisinin en güçlü adamı Bob Iger’a geldi.

Açıkçası Iger’ın bile savunmada kalması, ustalara çok kızdığı belli olsa da ancak sitemde bulunabilmesi, “İstersen gişe gelirlerini 10’a katla, iyi film ve iyi sinemacı her zaman “CEO”lardan daha çok saygı görecek” dedirtti…

“Bu açıklamalar beni pek üzmedi. Ben sadece bu filmlerde çalışan insanlar adına üzüldüm. Bu sözleri üstüme alınmadım. İlk olarak bu filmlere insanların nasıl baktığını görmüyorlar diye düşünüyorum. Tabi ki fikirlerini söyleyebilirler. Francis Ford Coppola ve Martin Scorsese çok saygı gösterdiğim iki insan… Benim de sevdiğim filmler yaptılar, hepimiz o filmleri izledik. Ama Francis’in “değersiz” sözüne gelince, ne diyeceğimi bilemedim”

“Kime laf ediyor? Marvel’in başındaki Kevin Feige’ye mi? Taika Waititi veya Ryan Coogler gibi yönetmenlere mi? Yoksa Scarlett Johansson ve Chad Boseman gibi oyunculara mı? Çok isim sayabilirim. Mesela Robert Downey Jr.?”

“Bizi ne için eleştirdiklerini tam olarak anlayamadım. İnsanların gitmekten zevk aldığı filmler yaptığımız için mi? Milyonlarca insanın gittiği gibi mi? Bu filmlerin sinema salonlarına, çalışan insanlara para kazandırdıklarını, endüstriyi ayakta tuttuklarını görmüyorlar mı? Açıkçası bizim filmlerimizden kazanılan para, onların daha az başarılı ama farklı insanların izlemek isteyebileceği filmler yapmalarını sağlıyor”

“Filmler hakkında çemkirmek (bitch about) istiyorlarsa hakları var. Ama ben anlamıyorum. Bu filmlerde çalışan herkese saygısızlık yapıyorlar gibi geliyor. Onlar da bu filmlere yaratıcılıklarını koyuyorlar. Bana Ryan Coogler’ın Black Panther’da yaptığının Scorsese ve Coppola’nın yaptıklarından daha az mı olduğunu söylüyorsunuz?”