Hollywood’un en büyük olaylarından birisi Disney’in 102 yaşındaki Fox stüdyosunun TV ve sinema bölümlerini satın alması. Bu anlaşma Disney’i Hollywood’un en büyük stüdyosu yapmakla kalmıyor, Disney’e onlarca film ve dizi arşivini de kazandırıyor. Ben de bunları listelemek istedim. Şurada anlaşmanın ayrıntılarını, şuradaysa artıları, eksileri ve endişeleri dile getirmiştim. Endişe demişken… Disney’in CEO’su Bob Iger bugün yaptığı açıklamada Deadpool için daha fazla devam filmi istediğini, serinin R reytingli kalabileceğini söylediğini belirteyim. Umarım Iger sözünde durup Fox’ın daha çok yetişkinler için çektirmek istediği projelerini Disney’in politikasına uygun hale getirmez. En azından Deadpool serisi R reytingli olmaya devam edecek gibi görünüyor. Lafı uzatmayayım. Anlaşmayla Disney’in sahip olduğu dizi ve filmler, ayrıca son durumları şunlar:

Alien/Prometheus Serileri: Az kazandıran Covenant‘tan sonra Ridley Scott 3. filmi de çekeceğini açıklamıştı. Bakalım yeni patron Disney, Scott’ın 3. filmini onaylayacak mı?

Az kazandıran Covenant‘tan sonra Ridley Scott 3. filmi de çekeceğini açıklamıştı. Bakalım yeni patron Disney, Scott’ın 3. filmini onaylayacak mı? American Horror Story: Dizinin en son 7. sezonu yayınlanmıştı. Anlaşma öncesinde 8. ve 9. sezonlar da onaylanmıştı.

Dizinin en son 7. sezonu yayınlanmıştı. Anlaşma öncesinde 8. ve 9. sezonlar da onaylanmıştı. American Crime Story: Versace’nin suikastını konu alan 2. sezonu ocakta FX kanalında başlayacak. ABD’deki Katrina Kasırgası’nı konu alan 3. sezonu 2018’de çekilecek.

Versace’nin suikastını konu alan 2. sezonu ocakta FX kanalında başlayacak. ABD’deki Katrina Kasırgası’nı konu alan 3. sezonu 2018’de çekilecek. Atlanta: Donald Glover’ın başrolünü üstlendiği komedi dizisi Atlanta‘nın 2. sezon çekimleri tamamlandı. 2. sezon 2018’de FX’te yayınlanacak.

Donald Glover’ın başrolünü üstlendiği komedi dizisi Atlanta‘nın 2. sezon çekimleri tamamlandı. 2. sezon 2018’de FX’te yayınlanacak. Avatar Serisi: James Cameron’ın senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Avatar serisinin şu sıralar 2. ve 3. filmleri aynı anda çekiliyor. Beklenen hasılatı elde ederlerse 4. ve 5. filmler de çekilecek. 2. film Aralık 2020’de vizyona girecek.

James Cameron’ın senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Avatar serisinin şu sıralar 2. ve 3. filmleri aynı anda çekiliyor. Beklenen hasılatı elde ederlerse 4. ve 5. filmler de çekilecek. 2. film Aralık 2020’de vizyona girecek. Die Hard Serisi: Bruce Willis’li Die Hard serisinin son filmi 2013’te vizyona girmişti. Birkaç yıldır yeni film hazırlanıyor. Film, MacLane’in gençliğine odaklanacak. Disney’in anlaşmayla sahip olduğu diğer eski serilerse Home Alone ve Night at the Museum.

Bruce Willis’li Die Hard serisinin son filmi 2013’te vizyona girmişti. Birkaç yıldır yeni film hazırlanıyor. Film, MacLane’in gençliğine odaklanacak. Disney’in anlaşmayla sahip olduğu diğer eski serilerse Home Alone ve Night at the Museum. Empire: FOX kanalının en sevilen dizilerinden olan Empire‘ın 4. sezonu devam ediyor.

FOX kanalının en sevilen dizilerinden olan Empire‘ın 4. sezonu devam ediyor. Family Guy: 1999’dan beri devam eden, 300 bölüme dayanan animasyon dizisi Family Guy‘ın 16. sezonu yayınlandı.

1999’dan beri devam eden, 300 bölüme dayanan animasyon dizisi Family Guy‘ın 16. sezonu yayınlandı. Homeland: Showtime’ın Emmy ödüllü dizisi Homeland 7. sezonuyla şubatta dönecek.

Showtime’ın Emmy ödüllü dizisi Homeland 7. sezonuyla şubatta dönecek. Ice Age: Disney, Fox’ın animasyon bölümü olan Blue Sky’ın da sahibi oldu. Blue Sky’ın en popüler serisiyse Ice Age. 6 milyar dolar kazandırdı bu seri. Serinin yeni filmle devam edip etmeyeceği açıklanmamıştı.

Disney, Fox’ın animasyon bölümü olan Blue Sky’ın da sahibi oldu. Blue Sky’ın en popüler serisiyse Ice Age. 6 milyar dolar kazandırdı bu seri. Serinin yeni filmle devam edip etmeyeceği açıklanmamıştı. X-Men Evreni: Deadpool, New Mutants, Dark Phoenix, hazırlık aşamasındaki X-Force ve Gambit filmleri ve pek tabii bu evrenden çıkan eski filmler… Hepsi Disney’in oldu. 2018’de vizyona girecek üç X-Men filminden sonra evren, MCU’ya uyumlu hale getirilebilir, yani evrene sil baştan başlanabilir. FOX’ın yayınladığı The Gifted dizisinin ise henüz 2. sezonu onaylanmadı, FX dizisi Legion‘ın 2. sezon çekimleri devam ediyor. Disney’in Fantastic Four‘u da aldığını belirteyim. Fox çocuklara yönelik bir F4 filmi hazırlıyordu.

Deadpool, New Mutants, Dark Phoenix, hazırlık aşamasındaki X-Force ve Gambit filmleri ve pek tabii bu evrenden çıkan eski filmler… Hepsi Disney’in oldu. 2018’de vizyona girecek üç X-Men filminden sonra evren, MCU’ya uyumlu hale getirilebilir, yani evrene sil baştan başlanabilir. FOX’ın yayınladığı The Gifted dizisinin ise henüz 2. sezonu onaylanmadı, FX dizisi Legion‘ın 2. sezon çekimleri devam ediyor. Disney’in Fantastic Four‘u da aldığını belirteyim. Fox çocuklara yönelik bir F4 filmi hazırlıyordu. Kingsman Serisi: Bu yıl ikinci filmle dönen Kingsman serisinin üçüncü filmi çekilecek.

Bu yıl ikinci filmle dönen Kingsman serisinin üçüncü filmi çekilecek. Modern Family: ABC’nin komedi dizisi Modern Family 9 sezondur devam ediyor.

ABC’nin komedi dizisi Modern Family 9 sezondur devam ediyor. Planet of the Apes Serisi: Bu seri de Disney’in oldu. Matt Reeves üçüncü filmle Caeser’ın öyküsünü tamamladı ama Fox 4. filmi de düşündüğünü açıklamıştı. Henüz 4. film onaylanmadı.

Bu seri de Disney’in oldu. Matt Reeves üçüncü filmle Caeser’ın öyküsünü tamamladı ama Fox 4. filmi de düşündüğünü açıklamıştı. Henüz 4. film onaylanmadı. Predator Serisi: Serinin ilk filmi 1987’de vizyona girmişti. Shane Black’in yönettiği yeni film ağustosta vizyona girecek.

Serinin ilk filmi 1987’de vizyona girmişti. Shane Black’in yönettiği yeni film ağustosta vizyona girecek. The Simpsons: Tarihin en uzun süren sit-com dizisi The Simpsons da Disney’in oldu.

Tarihin en uzun süren sit-com dizisi The Simpsons da Disney’in oldu. The X-Files: FOX’ın bitirmediği, bazen uzun, bazen kısa aralar vererek devam ettirdiği dizisi The X-Files 2018’de yeni sezonuyla dönecek.