Disney durdurulamıyor, Disney Hollywood’un en çok kazanan stüdyosu sıfatını korumaya devam ediyor. Stüdyonun yaptığı açıklamaya göre Marvel filmi Thor: Ragnarok‘un hasılatı 800 milyon doları aştı. Disney’in hasılatıysa 5 milyar doları geçti. Disney bu yıl 1 Ocak – 29 Kasım tarihleri arasında 5.003.1 milyar dolar kazandı. Bu hasılatın 1.763.3 milyar doları ABD’den, kalanı ABD dışından oldu. Böylelikle Disney üç yıl arka arkaya en çok kazanan ilk stüdyo oldu. Disney geçen yılı da rekor hasılatla bitirmişti.

Bu yılın en çok kazanan izlenen dört filminin Disney yapımı olduğunu belirteyim: 1.26 milyar dolar hasılatla Beauty and the Beast, 863 milyon dolar hasılatla Guardians of the Galaxy Vol. 2, 800 milyon dolar hasılatla Thor: Ragnarok ve 794 milyon dolar hasılatla Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Disney’in diğer yapımları Pixar’dan Cars 3 383.5 milyon dolar, Coco 178.9 milyon dolar, Rogue One 309 milyon dolar ve Moana 252 milyon dolar kazandırdı 2017’de. Stüdyonun son filmi 15 aralıkta vizyona girecek Star Wars: The Last Jedi olacak.