Pixar, Lucasfilm, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Fox Searchlight, National Geographic, Hulu ve Disney+… Disney şemsiye altındaki başlıca stüdyolar bunlar. Dünyanın en büyük stüdyosu olan, pek çok filmiyle çok iyi hasılatlar elde edip pazarı domine eden Disney’in başta adlarını andığımız alt stüdyolarında hazırladığı onlarca proje mevcut. Tabii ki hepsini irdelemek mümkün olmayacak ama bu alt stüdyolarda hazırlanan, izleyicilerin heyecanla bekledikleri projelere kısaca değinebileceğiz. Bu arada Fox’ın sıradaki projelerine değinemedim. Zira Fox, Disney’den önce pek çok proje duyurdu ama Disney’den sonra bu projelerden kaçının hayatta kalabildiği henüz belli değil.

Live-Action Projeleri:

Disney’in son live-action yeniden çevrimi Aladdin bir milyar dolar hasılata koşuyor. Bir milyara ulaşması belki zor ama 900 milyon dolar hasılatla yılın en çok kazandıran filmlerinden oldu. Dolayısıyla Disney animasyonlarını kanlı canlı oyuncularla ısıtıp ısıtıp önümüze koymaya tüm hızıyla devam edecek. Artık kaliteden ziyade seri üretime ağırlık veren Disney’in yeniden çevrim projelerini sayalım: Jon Favreau‘nun yönettiği, bu ay vizyona girecek The Lion King, Çinli oyuncuların (Jet Li, Gong Li, Donnie Yen, Yifei Liu) rol aldığı Mulan (Nisan 2020’de vizyona girecek), Emma Stone ve Emma Thompson‘lı Cruella (Aralık 2020’de vizyona girecek), David Lowery‘nin hazırladığı Peter Pan, Brian Cogman‘ın kaleme aldığı The Sword in the Stone (Kral Arthur filmi), yönetmeni belli olmayan Pinokyo, Rob Marshall‘ın çekeceği The Little Mermaid. Bunlara ek olarak devam projeleri de mevcut. Maleficent‘ın devamını bu ekimde izleyebileceksiniz. The Jungle Book 2‘nin çekim tarihiyse henüz belli değil. Bu projelerin hepsi sinema için hazırlanıyor ama Disney+ platformu için çekilen bir proje de mevcut: Tessa Thompson‘lı Lady and the Tramp, Disney+’ta bu yıl yayınlanacak. Disney’in bir alt markaya dönüşen live-action seri üretiminde durum böyle…

Marvel Studios Projeleri:

Marvel evreninin bu yılki son filmi Spider-Man: Far From Home vizyona girdi. Marvel bu filmden sonra yola Black Widow, The Eternals, Doctor Strange 2, Shang-Chi, Black Panther 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Captain Marvel 2, Fantastic Four ve Spider-Man 3‘le devam edecek. Scarlett Johansson‘ın meşaleyi genç bir aktrise devredip tahminen evrenden ayrılacağı Black Widow‘un çekimleri devam ediyor. Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek‘li The Eternals‘ın çekimlerineyse bu yıl başlanacak. Bu iki film de 2020’de vizyona çıkarılacak. Çinli-Amerikalı bir kahramana odaklanan Shang-Chi de bu yıl çekilip 2020’de vizyona çıkarılabilir. Doctor Strange 2‘nin çekimleriyse 2020’ye kaldı. Black Panther 2‘nin henüz senaryosu yazılmadığından çekim tarihi belli değil. Chris Hemsworth‘ün de rol alacağı Guardians of the Galaxy serisinin son filmi de 2020’de çekilecek. Mutantlara gelirsek… Mutantlar yüksek ihtimalle Fantastic Four filmiyle MCU evrenine dahil edilecekler ama henüz bu mevzu kesinleşmedi. Bu filmler hazırlanadursun Marvel Studios, Disney+ için pek çok mini dizi hazırlıyor: Loki, WandaVision, Hawkeye, Falcon & Winter Soldier. Nick Fury solo dizisinin de hazırlanacağı iddia edilmişti ama henüz bu iddia doğrulanmadı. Kısacası MCU bir yandan filmlerle, beri yandan da mini dizilerle genişleyecek.

Lucasfilm Projeleri:

Bilindiği üzere Disney, Lucasfilm’i satın aldıktan sonra Star Wars’dan Marvel benzeri bir evren inşa etmek istemiş ama Solo‘nun batışının ardından stüdyonun başkanı Kathleen Kennedy‘le yollarını ayırmasa da (tam tersine kontratı üç yıllığına uzatmıştı) hazırlık aşamasındaki tüm ‘spinoff’ projelerini rafa kaldırmıştı. Yani bir süreliğine daha A Star Wars Story alt başlıklı spinoff filmi çekilmeyecek. Öte yandan bu demek değildir ki bu stüdyodan hiç içerik hazırlanmayacak. Tam tersine bu yıl Lucasfilm’den iki yapım karşımıza çıkacak. İlki JJ Abrams‘ın başlattığı üçlemenin son filmi Star Wars: The Rise of Skywalker. Bu filmden önceyse Jon Favreau‘nun hazırladığı, 100 milyon dolara mal olan, Pedro Pascal‘lı Star Wars dizisi The Mandalorian. Bu dizi sonbaharda erişime açılacak Disney+’ta yayınlanacak. Bu iki yapımın post prodüksiyonları devam ededursun Lucasfilm başka projeler de hazırlıyor. Disney+ için Cassian Andor solo dizisinin çekimlerine bu yıl başlanacak. Başrol bu rolü Rogue One‘da oynayan Diego Luna‘nın. Üçlemenin 8. filmini çeken Rian Johnson şu sıralar yeni bir üçleme hazırlıyor. En son Game of Thrones efsanesini kestaneye dönüştüren DB Weiss-David Benioff ikilisi de başka bir üçleme hazırlıyorlar. Bu arada Disney+ için başka Star Wars dizileri de hazırlanacak. Yani Disney, Star Wars içeriklerine hızla devam edecek.

Pixar Projeleri:

Bu yıl Toy Story 4 filmini vizyona çıkartan Pixar artık devam filmi çekmeyeceğini açıklamıştı. Bir süredir devam filmleriyle (Incredibles 2, Cars 2-3, Finding Dory) hemhal olan Pixar şu sıralar orijinal animasyonlar hazırlıyor. Bu stüdyodan ilk izleyeceğimiz animasyon Onward olacak. İki elf kardeşin halen sihrin olup olmadığını sorgulamalarını, buradan doğan maceralarını konu alan, Chris Pratt ve Tom Holland‘lı bu animasyon Nisan 2020’de vizyona girecek. Bu projeden sonra aynı yıl Soul adlı animasyonu izleyeceğiz. Inside Out‘ın yönetmeni Pete Docter‘ın hazırladığı bu film, New York’un sokaklarında başlayıp kozmik alemde devam edip hayatı sorgulayacak bu animasyon 19 Haziran 2020’de vizyona girecek. Bunun dışında Pixar, Disney+ için Monsters at Work adlı animasyon dizisini de hazırlıyor. Stüdyonun projeleri şimdilik bunlar.

Disney+ Projeleri:

Aslında yukarıda bazılarından bahsettik. Yukarıdakiler dışında şu projeler de Disney+’ta izleyicilerle buluşacak: Anna Kendrick‘li Noel komedi filmi Noelle, Diary of a Female President dizisi, High School Musical yeniden çevrimi, Muppets yeniden çevrimi, Mighty Ducks dizisi, kadın animatörleri konu alan Ink & Paint adlı belgesel, seyahat programı Rogue Trip, Three Men and a Baby yeniden çevrimi, Tom McCarthy‘nin çektiği Timmy Failure, Willem Dafoe‘lu Togo filmi ve daha nicesi… Bu arada yukarıda anmayı unuttuğum bir Marvel projesi daha var. What If adı verilen animasyon dizisi de hazırlık aşamasında. Bu dizi, “MCU’da işler farklı gelişseydi neler olurdu, Captain America: The First Avenger‘da serumun Steve’e değil de Ajan Carter’a uygulansaydı ve Steve de 50’lerde Iron Man olsaydı neler olurdu?” sorularına yanıt arayacak. Yani alternatif bir evrende geçecek. Son olarak… Billy Ray’in bir Don Kişot filmi hazırladığını da belirteyim.