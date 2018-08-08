Şu an Hollywood’un açık ara en büyüğü olan, son yıllarda sektörün en çok hasılat elde eden stüdyosu ünvanını kaptırmayan Disney iş borsaya geldiğinde Netflix‘e yenilmişti. Geçtiğimiz ayların birisinde Netflix’in değeri ilk kez Disney’in değerini kıl payıyla geçmişti. Karşısında ciddi bir rakip gören Disney de Netflix’i de geçmek, liderliğini kaybetmemek için önce Fox‘ı satın alma işlemlerini başlatmış, daha sonra Netflix’e rakip olacak online seç-izle platformunu duyurmuştu. Fox’ı satın alma işlemleri hızla devam ediyor. Haberlere göre 2019’un ilk yarısında -ne yazık ki- Fox, Disney’in olacak, böylelikle Disney Amerika’daki hasılatın % 40-48’ini elde etmeye başlayacak, yani tekel olacak.

Öte yandan platformun hazırlıkları da hızla devam ediyor. Bugünkü haberlere göre platformun adı Disney Direct şeklindeymiş. İlk bilgilere göre Netflix’ten daha ucuz olacak. Yani kullanıcılar daha az para ödeyip içeriklere erişebilecekler. Peki neyi barındıracak bu platform? Disney’den Pixar animasyonları, Marvel filmleri, yeni Star Wars filmleri, Walt Disney yapımları, Fox’a ait olan NatGeo‘nun içerikleri… Disney sadece eski yapımları yayınlamayacak burada. Netflix gibi yeni yapımlar da hazırlatıyor. Mesela Jon Favreau‘nun hazırladığı, bazı bölümlerini yöneteceği, 100 milyon dolara mal olacak Star Wars dizisi, çekimleri tamamlanan, Anna Kendrick‘li komedi filmi Noelle, Willem Dafoe‘lu Togo, Disney Direct’te yayınlanacak. Şu yazıda platformla ilgili bazı haberleri derlemiştik.

Yani Disney, Disney Direct için pek çok yeni proje üzerinde de çalışıyor. Bunları 2019 sonbaharından itibaren yayınlamaya başlayacak. Platform 2019 sonbaharında erişime açılacak. Gelelim Netflix’le anlaşmaya. Disney’in Netflix’le anlaşması Ant-Man and the Wasp‘la sona erecek. Netflix bu filmi yayınlayacak ama Captain Marvel ve sonrasını yayınlayamayacak. Böylelikle MCU’nun tüm filmleri 2019’dan itibaren sadece Disney Direct’te yayınlanacak. Netflix demişken… Disney ilk etapta Netflix kadar içerik hazırlamayı düşünmüyor, ilk yıl için daha az içerik hazırlıyor Disney.

Önemli bir not: Variety’nin haberine göre 2019 öncesi Star Wars filmleri dağıtım hakları nedeniyle platformda yayınlanamayacak ama 2019 ve sonrası Star Wars filmleri vizyondan sonra Disney Direct’te yayınlanacak -tabii direkt bu platform için hazırlanmamışsa-. Hulu‘ya da değinelim. Disney, Fox’ı alınca Hulu’nun % 60’ına sahip olacak. Variety’nin haberine göre, Fox’ın tüm filmleri burada yayınlanacak -17 yaş ve üzeri kitle için hazırlanan filmleri (Logan, Deadpool gibi) ve Searchlight’ın prestijli filmleri vd-. Anlaşılacağı üzere Disney Direct, Disney’in aile politikasını (aileyle izlemeye uygun içerikler) devam ettirecek, çocuklar için uygun olmayan yapımlar ve Fox’a ait yapımlar Hulu’da yayınlanacak. Yani Disney Direct’te Deadpool‘u izleyemeyeceksiniz, ayrıca bir para ödeyip Hulu’da izlemeniz gerekecek.