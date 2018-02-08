Netflix’in gün geçtikçe daha da büyüdüğünü, dijitalde gün geçtikçe daha da güçlendiğini fark eden Disney 2017’de Netflix benzeri dijital servis-streaming servisi hazırladığını duyurmuştu. Bugün bu platformla ilgili yeni haberler geldi. Madde madde sıralayayım.

Platform erişime ancak 2019 sonbaharı nda açılabilecek. Önce sadece Amerika’ya açılacak, daha sonra yavaş yavaş tüm dünyaya açılacak.

nda açılabilecek. Önce sadece Amerika’ya açılacak, daha sonra yavaş yavaş tüm dünyaya açılacak. Disney bu platformda -kararını değiştirene dek- 17 yaş ve üzeri yaş sınırı olan yapımlara yer vermeyecek. Bu tür filmler % 60’ı Disney’in olan hulu ‘da yayınlanacak.

‘da yayınlanacak. Disney başka platformlarda yayınlanan dizilerin o platformlarda yayına devam etmelerini kararlaştırmış. Yani Netflix bir süre daha Marvel dizilerini (Jessica Jones, Luke Cage vs) yayınlayabilecek.

Henüz Fox anlaşması devlet tarafından onaylanmadığı için Fox yapımlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İlk yılda, yani 2019-2020 arasında, Disney bu platformunda 4 veya 5 orijinal film ve 5 dizi yayınlayacak. Dizilerin sezonları onar bölümden oluşacak. Dizilere 25-35 milyon dolar bütçe ayrılacak. Ama heyecanla beklenecek bazı dizilerin bütçesi 100 milyon dolar olabilir.

bütçe ayrılacak. Ama heyecanla beklenecek bazı dizilerin bütçesi olabilir. Hazırlanan film projeleri de açıklandı: Lady and the Tramp, The Paper Magician, Julia Hart’ın yöneteceği Stargirl, Billy Ray’in kaleme aldığı Don Quixote ve Ericson Core’un yöneteceği Togo.

Şu an post prodüksiyonu devam eden Mark Waters’ın yönettiği Magic Camp, Mark Lawrence’ın yönettiği, Anna Kendrick, Bill Hader ve Shirley MacLaine’li Noelle filmlerini platformunda yayınlayacak.

Disney’in platform için hazırladığı ve diğer projelerden önce çekilecek projeleriyse şunlar: 3 Men and a Baby, Sword and the Stone ve Tom McCarthy’nin yaratıcı ekibinde yer aldığı Timmy Failure.

Hazırlanan dizilerse şunlar: High School Musical, Monsters Inc.‘in animasyon dizisi, bir Marvel dizisi, bir Star Wars dizisi (CEO Bob Iger birden çok Star Wars dizisi hazırlanacağını söylemişti, önce ilki hazırlanacak, diğerleri daha sonra hazırlanacak) .