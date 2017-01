Disney son yıllarda yüzü en fazla gülen Hollywood stüdyosu. Yüzü gülüyor, çünkü 2016’yı LucasLtd, Pixar, Walt Disney ve Marvel stüdyolarından çıkarttığı filmlerle rekor bir hasılatla (7 milyardan fazla bir hasılat) kapattı. 2015’te de iyi bir hasılat elde eden Disney bu yıl da iddialı durumda. Biz de Disney’in bu yıl vizyona sokacağı filmlerini listeleyelim istedik. Bakalım Disney boxofficeteki başarısını bu yıl da devam ettirebilecek mi? Uzaktan ettirecek gibi görünüyor.

MARVEL FİLMLERİ: Disney bu yıl Marvel cephesinden önce Guardians of the Galaxy Vol. 2‘yu vizyona sokacak. 28 nisanda vizyona girecek bu filmde ilk filmin kadrosu korundu. Gene James Gunn’ın yazıp yönettiği film ekibin galaksiyi kurtarmalarını anlatmaya devam edecek. Tabii bu maceralar anlatılırken Peter’ın da ailesine daha fazla odaklanılacak. Filmin kötü karakterini Elizabeth Debicki’nin oynadığını belirtelim. Marvel yılı Thor: Ragnarok‘la kapatacak. Taika Waititi’nin yönettiği film 3 kasımda vizyona girecek. Thor bu kez hem kardeşi Loki’yle, hem de Hela adlı kötüyle mücadele edecek. Cate Blanchett’ın kötü karakterde karşımıza çıkacağı filmde Hulk rolündeki Mark Ruffalo’yu da, Doktor Strange rolünde Benedict Cumberbatch’i de göreceğiz. Natalie Portman’sa yerini Tessa Thompson’a bıraktı. Thompson, Valkyrie adlı kahramanı oynadı. Sony’nin parasıyla çekilen Spider-Man: Homecoming‘ten Disney’in gelir elde etmeyeceğini belirtmemiz gerek. Sony ve Marvel’ın anlaşmasına göre Marvel bu filmin hasılatından pay almayacak. Jon Watts’ın yönettiği film 7 temmuzda vizyona girecek ve Marvel sinematik evreniyle bağlantılı ilk Spider-Man olacak (oldu aslında).

PIXAR FİLMLERİ: Yıllar önce devam filmleri çektirmeyeceğini, hep farklı projelere odaklanacağını açıklayan Pixar bir süredir devam filmlerine sarmış durumda. Bu yıl da bu durum değişmeyecek. Cars serisinin üçüncü filmi olan Cars 3 16 haziranda vizyona girecek. Brian Fee’nin yönettiği bu animasyon yarışlardan uzaklaştırılan McQueen’in yarışlara dönme çabalarını anlatacak. Pixar yılı Coco adlı animasyonla kapatacak. Lee Unkrich ve Adrian Molina’nın yönettikleri Coco, Meksika’da geçiyor. Bu animasyon, Miguel adlı Meksikalı çocuğu merkeze koyup yüzyıllar önce yaşanan gizemli bir olayın bir dizi olayı başlatmasını anlatacak. Seslendirme kadrosunda Gael Garcia Bernal’le Benjamin Bratt’in de yer aldıklarını belirteyim. Coco, 22 kasımda vizyona girecek.

PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES: Jack Sparrow dönüyor! Karayip Korsanları serisinin beşinci filmini altı yıl gibi uzun bir aradan sonra izleyeceğiz. Joachim Ronning’le Espen Sandberg’in beraber yönettiği beşinci filmde önceki filmde görmediğimiz Orlando Bloom’u da görebileceğiz. Söylentilere doğru çıkarsa Keira Knightley’i de jenerik sonrası sahnede saniyelik de olsa görebiliriz. Film, Jack Sparrow’un, pardon Kaptan Jack Sparrow’un kendisinden intikam almak isteyen Kaptan Salazar’la mücadelesini ve Poseidon’u bulmaya çalışmasını anlatacak. Kötü karakter Salazar’ı sıkça kötü rollerde gördüğümüz Javier Bardem hayat verdi. Brenton Thwaites, Golshifteh Farahani, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush da filmde rol aldılar. Bu arada filmi Jeff Nathanson’ın tek başına yazdığını (önceki filmleri yazan Ted Elliott ve Terry Rossio bu filmi yazmak istemediler), Hans Zimmer’ın yerini Geoff Zanelli’ye bıraktığını da belirtelim. Beşinci film 26 mayısta vizyona girecek.

STAR WARS: EPISODE VIII: Disney’in Marvel filmleriyle, Karayip Korsanları 5 ve Cars 3‘le epey iyi hasılatlar elde edeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok. En kötü Marvel filmi bile Disney’i hasılat konusunda ihya ediyor. Öte yandan Star Wars filmlerinin de her yılın en fazla hasılat elde eden filmlerinden olacağını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla 8. bölüm 15 aralıkta vizyona girdiğinde Disney’i gene sevindirecek. Rian Johnson’ın yazıp yönettiği filmde Rey, Finn, Poe ve Luke’un maceraları anlatılmaya devam edilecek. Filmin ilk teaserının ilkbaharda, yani birkaç ay içerisinde yayınlanması bekleniyor. 7. filmin oyuncu kadrosunun korunduğu, kadroya Laura Dern’le Benicio del Toro’nun da dahil edildiğini sağır sultan bile duyduğundan tekrarlamaya gerek yok aslında.

BEAUTY AND THE BEAST: Güzel ve Çirkin masalı geçen yıl galiba beş yüzüncü (!) kez uyarlandı. Bu kez uyarlayan kişiyse Bill Condon. Başroller Emma Watson’la Dan Stevens’ın. Onlara bir düzine İngiliz oyuncu eşlik etti: Gugu Mbatha-Raw, Ewan McGregor, Emma Thompson, Ian McKellen, Stanley Tucci, Kevin Kline, Luke Evans. Josh Gad de kadroda yerini almıştı. Masala sadık kalan film üç boyutlu olarak 17 martta vizyona girecek.

Disney’in bu yıl vizyona girecek filmlerinin kronolojik sırası: